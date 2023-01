Crimen de Fernando: Luciano Pertossi rompió el silencio "Yo no estaba ahí"

En la audiencia que se lleva a cabo en Dolores por el crimen de Fernando Báez Sosa, hoy uno de los acusados rompió el pacto de silencio y pidió declarar.

Se trata de Luciano Pertossi quien cuando se emitieron imágenes de uno de los videos del ataque a Fernando, se puso nervioso, se levantó de su lugar y se acercó a su abogado, Hugo Tomei, diciéndole que quería declarar, ante la mirada atónita del resto de los rugbiers.

Fue una sorpresa tras nueve jornadas de juicio en la que el grupo permaneció completamente en silencio.

"Yo no estaba ahí", sostuvo Pertossi ante la atención de prácticamente toda la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Dolores. Y agregó "No se esfuercen en hacer ninguna pregunta porque no voy a responder". En ese sentido, la fiscalía le hizo preguntas pero se negó a contestar.

Tras ello se efectuó un cuarto intermedio y el abogado Tomei salió muy nervioso del Palacio de los Tribunales de Dolores, negándose a declarar ante todos los periodistas que allí se encuentran.