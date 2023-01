Crimen de Fernando: Terminó el primer día del juicio tras la declaración desgarradora de sus padres

Luego de la declaración de los padres de Fernando Báez Sosa terminó la primera jornada que dio comienzo al juicio por el crimen ocurrido en Villa Gesell hace casi 3 años.

"No saben lo que es ir al cementerio, ver su foto y no poder abrazarlo. ¿Cómo puede un ser humano discriminar de esta manera? Un chico de la misma edad, un chico que tiene derecho a ir a divertirse con sus amigos y su novia. Fer ni nadie se merece esto. Yo quiero justicia. Destruyeron a mi familia, a sus amigos y a su novia, somos huérfanos para siempre", cuestionó Graciela, madre del joven asesinado en el inicio del juicio.

"Hasta el día de hoy lo sigo esperando, tengo su cama armada y la ropa está en el placard. Cada tanto la lavo, la plancho y la abrazo", afirmó la mujer.

Por su parte, Silvino Báez, el padre de Fernando señaló: "Una conocida de Graciela la llamó desde Gesell. La señora avisó que habían llevado a Fernando al hospital. Graciela dijo que iba a hacer el bolso para viajar y ahí llamó el comisario. Me dijo ' su hijo murió en una riña'

Y agregó: "Graciela me pegaba y me decía 'vos me estás mintiendo' y yo le decía 'no te puedo mentir Graciela', me llamó el comisario"

Por su parte Fernando Burlando uno de los abogados de la familia de Báez Sosa señaló que "se van a sumar datos de Luciano Pertossi. Se lo incluye más cerca del episodio de la matanza. Si lo veo yo lo tiene que ver cualquiera".

En cuanto a la defensa de los imputados, aseveró: "A Tomei -el abogado de los rugbiers- lo vi derrotado".

"Siempre intentaron desviar la investigación, son actitudes que vienen desde el principio. Esto se ve reflejado en el día de la fecha. Le pido a la Justicia que contemple las pruebas", añadió.