Entre lágrimas, Guarino pidió perdón a los padres de Fernando Báez Sosa

Al terminar su declaración ante el Tribunal Oral N°1 de Dolores, el rugbier sobreseído, Juan Pedro Guarino, les pidió perdón a los padres de Fernando Báez Sosa, presentes en la sala de audiencias.

“Quiero darle mis condolencias a la familia. Nunca pude hacerlo. Fue por respeto. Quería que vieran que no estaba en la causa, que era sincero, todos los días desde que pasó me pregunto si podría haber hecho algo para que no pasara”, dijo, además de entregarles una carta.

En tanto, a la salida de los Tribunales de Dolores declaró ante la prensa: “Quiero que (los acusados) se hagan cargo de lo que hicieron”.