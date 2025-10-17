Créditos para AUH 2025: ¿Cómo pedir hasta $1.000.000 desde el celular?

Cada vez más familias buscan opciones de financiamiento accesibles para cubrir gastos o imprevistos. En ese contexto, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder a créditos personales de hasta $1.000.000, con trámite 100 % digital y cuotas fijas.

Cómo funciona el crédito para AUH 2025

Los préstamos están disponibles para quienes cobran la AUH a través de ANSES, aunque no son otorgados directamente por el organismo, sino por bancos como el Nación o el Provincia.

Monto máximo: $1.000.000

$1.000.000 Plazo: entre 12 y 72 meses

entre 12 y 72 meses Cuotas fijas: durante todo el crédito

Por ejemplo, un préstamo de $1.000.000 a 72 meses tiene una cuota estimada de $66.508,24, según las condiciones de cada banco.

Cómo simular y solicitar el préstamo

Desde el sitio o app del banco podés usar el simulador online para conocer los valores de cuota e interés antes de pedir el crédito:

Ingresá a la web o aplicación del banco.

Seleccioná “Préstamos personales”.

Indicá el monto y plazo deseado.

Consultá el valor de la cuota, la tasa y el CFTEA.

El trámite se realiza completamente online, y el dinero se acredita en la cuenta del titular en 24 a 48 horas hábiles.

Requisitos para acceder al crédito

Ser titular activo de la AUH.

de la AUH. Cobrar la prestación en el mismo banco donde se pide el préstamo.

donde se pide el préstamo. Tener ingresos compatibles con el monto solicitado.

con el monto solicitado. No superar los límites de endeudamiento vigentes.

Calendario de cobro AUH octubre 2025

DNI terminado en Fecha de cobro 0 8 de octubre 1 y 2 9 de octubre 3 13 de octubre 4 14 de octubre 5 15 de octubre 6 16 de octubre 7 17 de octubre 8 20 de octubre 9 21 de octubre

Recordá que se retiene el 20 % de la asignación, que podés cobrar una vez presentada la Libreta AUH con los controles médicos y escolares actualizados.

Qué tener en cuenta antes de pedirlo

Antes de confirmar la solicitud, verificá que:

Tu cuenta AUH esté activa .

. No tengas otras deudas vigentes .

. El crédito no supere 40 % de tus ingresos mensuales.

Así, el préstamo puede ser una ayuda real para tu economía familiar sin comprometer tus finanzas.