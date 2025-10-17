Créditos para AUH 2025: ¿Cómo pedir hasta $1.000.000 desde el celular?

Denisse Helman
Creditos anses banco

Cada vez más familias buscan opciones de financiamiento accesibles para cubrir gastos o imprevistos. En ese contexto, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder a créditos personales de hasta $1.000.000, con trámite 100 % digital y cuotas fijas.

Cómo funciona el crédito para AUH 2025

Los préstamos están disponibles para quienes cobran la AUH a través de ANSES, aunque no son otorgados directamente por el organismo, sino por bancos como el Nación o el Provincia.

  • Monto máximo: $1.000.000
  • Plazo: entre 12 y 72 meses
  • Cuotas fijas: durante todo el crédito

Por ejemplo, un préstamo de $1.000.000 a 72 meses tiene una cuota estimada de $66.508,24, según las condiciones de cada banco.

Cómo simular y solicitar el préstamo

Desde el sitio o app del banco podés usar el simulador online para conocer los valores de cuota e interés antes de pedir el crédito:

  • Ingresá a la web o aplicación del banco.
  • Seleccioná “Préstamos personales”.
  • Indicá el monto y plazo deseado.
  • Consultá el valor de la cuota, la tasa y el CFTEA.

El trámite se realiza completamente online, y el dinero se acredita en la cuenta del titular en 24 a 48 horas hábiles.

Requisitos para acceder al crédito

  • Ser titular activo de la AUH.
  • Cobrar la prestación en el mismo banco donde se pide el préstamo.
  • Tener ingresos compatibles con el monto solicitado.
  • No superar los límites de endeudamiento vigentes.

Calendario de cobro AUH octubre 2025

DNI terminado enFecha de cobro
08 de octubre
1 y 29 de octubre
313 de octubre
414 de octubre
515 de octubre
616 de octubre
717 de octubre
820 de octubre
921 de octubre

Recordá que se retiene el 20 % de la asignación, que podés cobrar una vez presentada la Libreta AUH con los controles médicos y escolares actualizados.

Qué tener en cuenta antes de pedirlo

Antes de confirmar la solicitud, verificá que:

  • Tu cuenta AUH esté activa.
  • No tengas otras deudas vigentes.
  • El crédito no supere 40 % de tus ingresos mensuales.

Así, el préstamo puede ser una ayuda real para tu economía familiar sin comprometer tus finanzas.

