Créditos para AUH 2025: ¿Cómo pedir hasta $1.000.000 desde el celular?

Cada vez más familias buscan opciones de financiamiento accesibles para cubrir gastos o imprevistos. En ese contexto, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder a créditos personales de hasta $1.000.000, con trámite 100 % digital y cuotas fijas.
Cómo funciona el crédito para AUH 2025
Los préstamos están disponibles para quienes cobran la AUH a través de ANSES, aunque no son otorgados directamente por el organismo, sino por bancos como el Nación o el Provincia.
- Monto máximo: $1.000.000
- Plazo: entre 12 y 72 meses
- Cuotas fijas: durante todo el crédito
Por ejemplo, un préstamo de $1.000.000 a 72 meses tiene una cuota estimada de $66.508,24, según las condiciones de cada banco.
Cómo simular y solicitar el préstamo
Desde el sitio o app del banco podés usar el simulador online para conocer los valores de cuota e interés antes de pedir el crédito:
- Ingresá a la web o aplicación del banco.
- Seleccioná “Préstamos personales”.
- Indicá el monto y plazo deseado.
- Consultá el valor de la cuota, la tasa y el CFTEA.
El trámite se realiza completamente online, y el dinero se acredita en la cuenta del titular en 24 a 48 horas hábiles.
Requisitos para acceder al crédito
- Ser titular activo de la AUH.
- Cobrar la prestación en el mismo banco donde se pide el préstamo.
- Tener ingresos compatibles con el monto solicitado.
- No superar los límites de endeudamiento vigentes.
Calendario de cobro AUH octubre 2025
|DNI terminado en
|Fecha de cobro
|0
|8 de octubre
|1 y 2
|9 de octubre
|3
|13 de octubre
|4
|14 de octubre
|5
|15 de octubre
|6
|16 de octubre
|7
|17 de octubre
|8
|20 de octubre
|9
|21 de octubre
Recordá que se retiene el 20 % de la asignación, que podés cobrar una vez presentada la Libreta AUH con los controles médicos y escolares actualizados.
Qué tener en cuenta antes de pedirlo
Antes de confirmar la solicitud, verificá que:
- Tu cuenta AUH esté activa.
- No tengas otras deudas vigentes.
- El crédito no supere 40 % de tus ingresos mensuales.
Así, el préstamo puede ser una ayuda real para tu economía familiar sin comprometer tus finanzas.