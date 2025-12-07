Créditos hipotecarios del Banco Nación en UVA +CER: Requisitos, tasas, montos y plazos actualizados

El interés por acceder a una vivienda propia creció de manera sostenida en los últimos años y los créditos hipotecarios volvieron a formar parte de las consultas más frecuentes. En este contexto, el Banco Nación mantiene vigente su propuesta en UVA + CER, un sistema que combina financiamiento a largo plazo con actualización por inflación y que presenta particularidades que conviene conocer antes de iniciar un trámite.

Cómo funciona el crédito hipotecario del Banco Nación

El crédito hipotecario del Banco Nación opera bajo el esquema UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), lo que implica que las cuotas se actualizan según el índice CER, vinculado al movimiento de los precios. Este sistema se complementa con:

Liquidación mensual de cuotas

Aplicación del sistema francés , con cuotas que comienzan más bajas y aumentan con el tiempo

, con cuotas que comienzan más bajas y aumentan con el tiempo Un monto máximo de financiamiento cercano a $390.000.000

Cobertura máxima del 75% del valor de la vivienda

El valor actualizado de la UVA puede consultarse diariamente en el Banco Central.

Requisitos económicos para acceder al crédito

El Banco Nación establece una serie de condiciones mínimas para evaluar la capacidad de pago del solicitante. Entre los puntos destacados figuran:

Ingresos mínimos : el monto exacto varía según la cifra solicitada en el préstamo

: el monto exacto varía según la cifra solicitada en el préstamo Estabilidad y antigüedad laboral , según el tipo de trabajador Empleados en relación de dependencia: Al menos 1 año de antigüedad laboral total Mínimo 6 meses en el empleo actual Contratados: 4 años de antigüedad laboral 6 meses en el empleo actual Autónomos: Inscripción en Ganancias 2 años de ejercicio profesional desde la primera DDJJ Monotributistas: 2 años de actividad desde la inscripción 1 año en la categoría actual

, según el tipo de trabajador No registrar informes negativos en los últimos 12 meses y estar en situación estándar ante el BCRA

y estar en situación estándar ante el BCRA La relación cuota-ingreso no puede superar el 25%

Posibilidad de sumar ingresos de la pareja o familiares directos (padres, hijos o hermanos) siempre que se conviertan en codeudores

de la pareja o familiares directos (padres, hijos o hermanos) siempre que se conviertan en codeudores Fondos propios para cubrir el porcentaje no financiado del valor de la propiedad

Además, cada solicitante puede poseer una o más partes indivisas de inmuebles de hasta un 50% por vivienda, siempre que pueda acreditar que no reside en ellos. Se requiere una declaración jurada que respalde esta condición.

Destinos permitidos, tasas de interés y plazos

El Banco Nación permite usar los créditos hipotecarios UVA para múltiples fines vinculados a la vivienda:

Adquisición

Cambio de vivienda

Refacción

Ampliación

Terminación

Construcción

Estos destinos pueden aplicarse tanto a vivienda única y permanente como a segunda vivienda.

Plazos disponibles

Para adquisición o cambio de vivienda: 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años

Para construcción: mismos plazos, contados desde el primer desembolso

Para ampliación, refacción o terminación: 5, 10 o 15 años desde el primer desembolso

En todos los casos, la edad máxima para cancelar el préstamo es de 85 años.

Requisitos adicionales para quienes se acercan a la edad jubilatoria

Si al solicitante le faltan menos de 5 años para jubilarse, el banco aplica límites sobre los ingresos computables según el tiempo restante:

Hasta 12 meses: financia hasta el 50%

De 13 a 24 meses: 60%

De 25 a 36 meses: 70%

De 37 a 48 meses: 80%

De 49 a 59 meses: 90%

Tasas de interés

Las tasas varían según el destino y el valor de la vivienda expresado en UVAs:

Vivienda única de ocupación permanente con valor igual o menor a 210.000 UVAs : Tasa nominal anual fija del 6%

: Segunda vivienda o propiedades entre 210.000 y 350.000 UVAs : Tasa nominal anual fija del 12%

:

Para estos últimos casos, existe la opción de incorporar una prima, un mecanismo que permite elegir un tope mensual en el valor de la cuota ajustado por CVS en vez de UVA. El costo de la prima surge de la diferencia entre la cuota original y otra cuota con un adicional de 2 p.p.a.