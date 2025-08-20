banner ad

Créditos de ANSES: Fechas claves para acceder al Pago Voluntario

Ana Salgueiro
creditos de anses jubilados 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha habilitado un nuevo periodo para el Pago Voluntario de Créditos, que se extenderá del 15 al 26 de agosto de 2025. Esta opción permite a los usuarios cancelar cuotas o saldar la totalidad de sus créditos mediante la app mi ANSES, facilitando así la administración de sus obligaciones financieras.

¿Qué es el Pago Voluntario de Créditos ANSES?

Desde finales de 2023, ANSES introdujo el Pago Voluntario para que los trabajadores en relación de dependencia puedan hacer pagos flexibles sobre sus Créditos ANSES. Con esta opción se pueden abonar cuotas vencidas o el monto total del préstamo, simplificando el proceso a través de la plataforma digital.

Para acceder, los usuarios deben dirigirse a mi ANSES > Créditos ANSES: Consulta y Pago Voluntario, donde podrán verificar su estado y proceder al pago.

Fechas Clave: Calendario de Pagos Voluntarios

El Pago Voluntario estará disponible en un intervalo de diez días a mediados de cada mes. Para el mes de agosto, las fechas son:

DíaActividad
15 de agostoInicio del Pago Voluntario
26 de agostoFinalización del Pago Voluntario

Requisitos y modalidades para el Pago Voluntario

Para efectuar el pago, es fundamental cumplir con ciertos requisitos:

  • Contar con dos dispositivos: uno para generar y otro para escanear el código QR.
  • Tener una billetera virtual con fondos suficientes.

Las modalidades de pago son:

  1. Pago parcial: Cancelación de cuotas vencidas o del mes en curso, en orden cronológico.
  2. Pago total: Saldar la totalidad del crédito, incluyendo cuotas impagas y a vencer.

Pasos para realizar el Pago Voluntario

  1. Ingresar a mi ANSES o a la app y buscar la sección Créditos ANSES > Pago voluntario trabajadores.
  2. Seleccionar el crédito y optar por la modalidad de cancelación total o cancelación parcial.
  3. Realizar el pago escaneando el código QR con la billetera virtual.

Este sistema, disponible entre las 6 y las 22 horas durante el período habilitado, se presenta como una alternativa ágil para la gestión financiera de los usuarios de ANSES.

