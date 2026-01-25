Crédito a tasa 0% en Mercado Pago: ¿Cómo funciona el beneficio y qué requisitos cumplir para obtenerlo?

En un contexto económico donde el acceso al financiamiento suele estar marcado por altas tasas de interés, Mercado Pago ha sorprendido al mercado financiero argentino en este inicio de 2026. La plataforma líder de servicios financieros digitales ha relanzado su programa de créditos a tasa 0% de interés, una herramienta diseñada para fomentar el consumo y brindar un alivio inmediato a los usuarios que necesitan financiar compras específicas o saldar urgencias sin el peso de los cargos financieros tradicionales.

Esta iniciativa no es una línea de crédito permanente para libre disponibilidad, sino un beneficio segmentado que premia el comportamiento financiero dentro del ecosistema de la aplicación. A continuación, te contamos todo lo que tenés que saber para aprovecharlo y no quedar afuera.

Qué es exactamente el crédito a tasa 0% de Mercado Pago

Se trata de una modalidad de financiación de corto plazo denominada comercialmente como “Cuotas sin Interés con Mercado Crédito”. A diferencia de los préstamos personales tradicionales que ofrece la plataforma, donde se aplica una Tasa Efectiva Anual (TEA), esta opción permite dividir el pago de una compra o el uso de un monto determinado en cuotas fijas de igual valor, donde la suma de las mismas coincide exactamente con el monto otorgado originalmente.

Es fundamental entender que este beneficio suele activarse para:

Compras en locales seleccionados que utilizan el QR de Mercado Pago.

Pagos de servicios a través de la aplicación.

Financiamiento en compras dentro de Mercado Libre.

Requisitos obligatorios para acceder al beneficio en 2026

Mercado Pago utiliza un sistema de scoring propio basado en inteligencia artificial para habilitar esta opción. No todos los usuarios la ven disponible al mismo tiempo, ya que depende estrictamente de los siguientes puntos:

Nivel de Usuario (Mercado Puntos): Los usuarios que se encuentran en los niveles superiores del programa de fidelidad tienen prioridad absoluta para recibir ofertas de tasa 0%.

Los usuarios que se encuentran en los niveles superiores del programa de fidelidad tienen prioridad absoluta para recibir ofertas de tasa 0%. Perfil Crediticio Interno: Haber utilizado Mercado Crédito anteriormente y haber pagado siempre antes del vencimiento es el factor determinante. La plataforma premia la puntualidad con la eliminación de la tasa de interés en ofertas relámpago.

Haber utilizado Mercado Crédito anteriormente y haber pagado siempre antes del vencimiento es el factor determinante. La plataforma premia la puntualidad con la eliminación de la tasa de interés en ofertas relámpago. Uso del ecosistema: Cobrar el sueldo a través de la cuenta digital o tener dinero invertido en el Fondo Común de Inversión (FCI) de la plataforma aumenta considerablemente las chances de ser seleccionado.

Cobrar el sueldo a través de la cuenta digital o tener dinero invertido en el Fondo Común de Inversión (FCI) de la plataforma aumenta considerablemente las chances de ser seleccionado. Documentación al día: Contar con el DNI argentino vigente y la validación biométrica de identidad completada con éxito en la aplicación.

Plazos de devolución y límites de monto

El crédito a tasa 0% está pensado como una herramienta de flujo de caja de corto plazo, por lo que los tiempos de devolución son más acotados que en un préstamo bancario:

Cuotas: Generalmente se ofrece en esquemas de 1, 3 y hasta 6 cuotas fijas sin interés. El plazo más común para el beneficio de tasa 0% es el de 3 meses.

Generalmente se ofrece en esquemas de sin interés. El plazo más común para el beneficio de tasa 0% es el de 3 meses. Montos: Los límites son personalizados y dinámicos. Pueden oscilar entre los $50.000 y los $450.000 , dependiendo de los ingresos declarados o estimados por la plataforma mediante el uso de la cuenta.

Los límites son personalizados y dinámicos. Pueden oscilar entre los , dependiendo de los ingresos declarados o estimados por la plataforma mediante el uso de la cuenta. Fecha de vencimiento: Las cuotas vencen de manera mensual y el usuario puede elegir (o se le asigna por defecto) una fecha fija cada mes. Es vital cumplir con esta fecha, ya que el retraso de un solo día activa automáticamente los intereses punitorios, anulando el beneficio de la tasa 0%.

Cómo activar y usar el crédito sin interés

Si cumplís con el perfil, el proceso para utilizarlo es inmediato y no requiere trámites presenciales:

Revisar la sección Mercado Crédito: Dentro de la app de Mercado Pago, buscá el apartado de créditos. Si tenés una oferta disponible, verás un banner que indica “Tasa 0%” o “Cuotas sin interés”.

Dentro de la app de Mercado Pago, buscá el apartado de créditos. Si tenés una oferta disponible, verás un banner que indica “Tasa 0%” o “Cuotas sin interés”. Seleccionar el destino: Podés usarlo directamente al momento de pagar con QR en un comercio. Al elegir el medio de pago, seleccioná “Mercado Crédito” y verificá que el detalle de las cuotas no sume recargos.

Podés usarlo directamente al momento de pagar con QR en un comercio. Al elegir el medio de pago, seleccioná “Mercado Crédito” y verificá que el detalle de las cuotas no sume recargos. Confirmación: Una vez aceptado, el monto se debita mensualmente de tu saldo disponible en la cuenta o mediante el método de pago que elijas (débito o transferencia) antes de la fecha de vencimiento.

Es importante recordar que, aunque la tasa de interés sea del 0%, el uso del crédito impacta en tu capacidad de endeudamiento informada a organismos como el Veraz o el Banco Central (BCRA), por lo que se recomienda utilizarlo con responsabilidad para mantener un historial financiero saludable.