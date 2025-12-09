Córdoba se prepara para inaugurar “Infinito Water Park”, el parque acuático más grande de Argentina

El próximo 3 de enero de 2026, Córdoba Capital inaugurará Infinito Water Park, el parque acuático más grande de Argentina, ubicado en la zona sur de la ciudad, entre la Costanera y la autopista a Rosario, cerca de Circunvalación.

Un proyecto ambicioso para Córdoba

Este parque forma parte del ambicioso proyecto Infinito Open, un desarrollo de 36 hectáreas que combina entretenimiento, comercio y eventos masivos, con la intención de convertir a Córdoba en un referente turístico de entretenimiento en Sudamérica.

Inversión y capacidades del parque

La inversión total para este emprendimiento es de 40 millones de dólares, y el parque tendrá capacidad para recibir hasta 7.000 visitantes simultáneamente. La iniciativa está impulsada por empresas locales que buscan posicionar a la ciudad como un destino clave en la región.

Las entradas para Infinito Water Park ya se encuentran en preventa, con precios que varían según el tipo de pase y el día de visita. Además, se ofrecen descuentos especiales para menores: la entrada es gratuita para niños de 0 a 4 años, y hay un 20% de descuento para menores de 4 a 12 años.

Opciones de acceso y precios

Entre las opciones de acceso, se destacan dos pases principales:

  • Pase Acqua Fun: incluye flotador, reposera y sombrilla, sujetos a disponibilidad.
  • Pase Acqua Plus: agrega estacionamiento, seguro por lluvia y un combo de hamburguesa con papas fritas, además de los beneficios del pase Acqua Fun.

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Paseshow, que también ofrece alternativas de financiación para facilitar el acceso de los visitantes.

