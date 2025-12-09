Infinito Water Park: precios, entradas y ubicación del parque acuático más grande de Argentina

La espera está llegando a su fin para los amantes del verano y la adrenalina. Infinito Water Park, el complejo que promete ser el parque acuático más grande del país, ya tiene fecha de apertura confirmada y ha lanzado la venta oficial de entradas para la temporada 2026.

Ubicado en la provincia de Córdoba, este megaproyecto forma parte del desarrollo Infinito Open y busca revolucionar la oferta turística del interior con estándares internacionales. Si estás planeando tus vacaciones o una escapada de fin de semana, acá te contamos todo lo que tenés que saber: cuánto cuestan los tickets, cómo comprarlos y dónde queda exactamente.

Cuándo abre Infinito Water Park

La inauguración oficial está programada para el sábado 3 de enero de 2026. A partir de esa fecha, el parque funcionará todos los días durante la temporada de verano, ofreciendo una opción ideal para combatir las altas temperaturas en el centro del país.

Ubicación: Dónde queda el parque acuático

El complejo se encuentra en una zona estratégica de fácil acceso, sobre la Autopista Circunvalación Sudeste de la ciudad de Córdoba. El predio de 13 hectáreas está situado específicamente en la intersección con la Autopista Córdoba-Rosario, lo que permite llegar rápidamente tanto desde el centro de la capital cordobesa como desde otras provincias sin necesidad de atravesar el tránsito urbano.

Infinito Water Park: Precios de las entradas enero 2026

La empresa ya habilitó la preventa de entradas con valores diferenciados según el día de la visita (de lunes a jueves o fines de semana) y el tipo de experiencia que busques.

Los precios vigentes para la preventa de la temporada 2026 son los siguientes (sujetos a modificaciones y cargos por servicio):

Tipo de Pase Días Menores (4 a 12 años) Adultos (+12 años) Pase Acqua Fun Lunes a Jueves $59.000 $71.999 Viernes a Domingo $79.000 $99.000 Pase Acqua Plus Lunes a Jueves $79.000 $99.000 Viernes a Domingo $89.000 $115.000

Menores de 0 a 4 años: Ingresan gratis .

Ingresan . Financiación: Actualmente existen promociones bancarias, como 9 cuotas sin interés con tarjetas de bancos específicos durante la preventa.

Qué incluye cada entrada

Es importante que sepas qué estás pagando con tu ticket para elegir la opción que mejor se adapte a tu grupo:

Pase Acqua Fun (Base): Incluye el acceso al parque, uso de todos los juegos y piscinas, más un kit de comodidad básico con flotador, reposera y sombrilla (estos últimos sujetos a disponibilidad por orden de llegada).

Incluye el acceso al parque, uso de todos los juegos y piscinas, más un kit de comodidad básico con flotador, reposera y sombrilla (estos últimos sujetos a disponibilidad por orden de llegada). Pase Acqua Plus (Premium): Además de todo lo anterior, suma estacionamiento incluido, seguro de lluvia (te permite reprogramar si hay mal clima) y un combo gastronómico de hamburguesa con papas fritas.

También existe una opción exclusiva llamada Tribu Cabaña Lounge para grupos, que ronda los $795.000 los fines de semana e incluye una cabaña privada, frigobar con bebidas, snacks y acceso VIP para 4 personas.

Cómo comprar las entradas

La venta de tickets se realiza de forma exclusivamente digital para evitar filas en el ingreso. Podés adquirir tus pases a través de la plataforma oficial Paseshow, donde seleccionás el día específico de tu visita.

Atracciones y horarios

El parque estará abierto de 09:30 a 19:00 horas. El complejo cuenta con más de 50 atracciones, entre las que se destacan:

Torres de toboganes de diferentes niveles de intensidad.

Una enorme piscina de olas .

. Río lento para relajarse.

Zona exclusiva para niños con juegos de agua seguros.

Se recomienda llegar temprano, especialmente si tenés el pase general, para asegurar una buena ubicación de las reposeras y sombrillas. Recordá llevar protector solar y ropa cómoda, ya que el sol cordobés en enero suele ser muy fuerte.