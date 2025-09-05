Saldo Tarjeta Verde: cómo consultar el Plan Más Vida y qué tener en cuenta en 2025

La Tarjeta Verde, también conocida como Visa Vale Alimentos, es un beneficio del Plan Más Vida del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, en conjunto con el Banco Provincia, destinado a familias en situación de vulnerabilidad. Se entrega principalmente a embarazadas y madres con hijos de hasta seis años, con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos básicos.

En septiembre de 2025, miles de beneficiarios vuelven a consultar cómo conocer el saldo disponible, cuándo se acredita y qué hacer en caso de inconvenientes.

Qué es la Tarjeta Verde y a quiénes alcanza

La Tarjeta Verde es una tarjeta magnética recargable del Plan Más Vida, emitida por el Banco Provincia. Está destinada a fortalecer la seguridad alimentaria de familias con prioridad en embarazadas y hogares con niños pequeños; el beneficio se utiliza exclusivamente para la compra de alimentos en comercios adheridos.

Cómo consultar el saldo (canales oficiales y pasos)

1) Visa Home

Ingresá al portal de Visa y autenticá tus datos para ver saldo y movimientos .

. Es el canal recomendable cuando querés chequear en el acto desde el celular o la computadora.

2) Home Banking / App BIP (Banco Provincia)

Iniciá sesión en BIP (web o app) y consultá el saldo de tu tarjeta.

Si es tu primer ingreso, necesitás crear usuario y clave en un cajero Red Link y luego terminar el alta en el sitio del banco.

3) Cajeros automáticos (Red Link / Banco Provincia)

Con tu PIN, elegí Consulta de saldo y descargá, si lo deseás, el comprobante.

4) Líneas telefónicas oficiales

Centro de contacto Banco Provincia: 0810-222-2776, todos los días de 8 a 22.

Mesa de ayuda BIP: 0810-122-0333, en el mismo rango horario.

5) WhatsApp verificado de Banco Provincia

Canal útil para consultas generales y orientación: 11-2821-6222.

Cuándo acreditan el saldo

No existe un cronograma público único; la acreditación es mensual y puede variar según el municipio. En general, las cargas ocurren entre fines de mes y los primeros días del mes siguiente. La confirmación final siempre se ve a través de Visa Home, BIP, cajero o línea telefónica.

Dónde podés usarla y límites de uso

La tarjeta fue diseñada exclusivamente para la compra de alimentos .

. Solo se puede utilizar en comercios adheridos .

. Si un pago es rechazado, conviene verificar el saldo y probar en otro comercio habilitado.

Importante: aunque las tarjetas de débito del Banco Provincia tienen funciones como extracción de efectivo, en el caso de la Tarjeta Verde el programa establece que el uso es únicamente para alimentos.

Pérdida, robo o rotura: cómo actuar

Bloquear el plástico de inmediato llamando al 0810-222-2776 del Banco Provincia. Si ocurre en un cajero, también corresponde denunciar en Red Link al (011) 4319-5465. Solicitar la reposición en la sucursal asignada. El saldo disponible se mantiene si la gestión se realiza dentro de los plazos establecidos.

Problemas frecuentes y soluciones rápidas

El cajero retuvo mi tarjeta

Hacé la denuncia en Red Link y comunicate con Banco Provincia para pedir reposición.

Figura "saldo insuficiente" pero espero la carga

Revisá en Visa Home, BIP o cajero. Si sigue sin impactar, llamá al banco o consultá en tu municipio.

Quiero entrar a BIP y no tengo usuario

Generá usuario y clave en un cajero Red Link y finalizá el alta en la web o la app del banco.

Me mudé y no recibí el plástico

Si cambiaste de domicilio, puede ser necesario gestionar un nuevo plástico a través del área social de tu municipio.

Preguntas clave (actualizadas a septiembre 2025)

¿El saldo se acredita el mismo día todos los meses?

No. La acreditación varía y no hay un día fijo, por lo que es necesario verificarlo cada mes.

¿Puedo usarla fuera de alimentos?

No. El programa establece uso exclusivo para la compra de alimentos.

¿Se puede retirar efectivo?

No es el objetivo del programa. Los fondos deben utilizarse únicamente para la compra de alimentos en comercios habilitados.

¿Qué pasa si pierdo la tarjeta?

Debe bloquearse inmediatamente y solicitar una reposición.

¿Quién gestiona altas y cambios de domicilio o sucursal?

El área de Desarrollo Social del municipio es la encargada de articular la entrega y cambios logísticos.

Buenas prácticas de seguridad