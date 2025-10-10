Consternación en Castelli: confirmaron la identidad del joven asesinado esta madrugada

La comunidad de Castelli continúa conmocionada tras el brutal crimen ocurrido en la madrugada de este viernes feriado.

En las últimas horas, se conoció la identidad de la víctima: se trata de Juan Cruz Soto, de 23 años, quien tenía domicilio en la estancia La Postrera, perteneciente al partido de Castelli.

Tal como informó Infozona, el hecho habría ocurrido luego de una discusión que terminó de la peor manera. El joven fue apuñalado y murió en la plaza principal de la ciudad.

Por el violento episodio fue aprehendido un vecino de Castelli, señalado como el principal sospechoso de haber cometido el crimen.

El caso es investigado por personal de la Policía Comunal de Castelli y la Fiscalía en Turno de Dolores, quienes trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar los motivos que desencadenaron la tragedia.

La noticia ha generado profunda consternación en la comunidad castellense.