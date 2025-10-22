Conmoción en Villa Gesell: encontraron a un hombre con un tiro en la cabeza en la vía pública

Un hombre de unos 50 años fue hallado muerto en la vía pública de Villa Gesell, con un disparo de arma de fuego, en la zona del Pinar, más precisamente en Paseo 102 y Avenida Boulevard.

El hecho fue descubierto en las primeras horas de este miércoles, cuando vecinos alertaron a las autoridades al ver el cuerpo tendido en el suelo.

Personal policial y de la Policía Científica trabajan en el lugar para determinar las circunstancias del suceso. El área se encuentra vallada y bajo investigación, mientras los peritos realizan las tareas correspondientes.

Hasta el momento, no trascendió la identidad del hombre, ni si se trató de un hecho violento, un suicidio o un accidente.

La Fiscalía de Villa Gesell ya tomó intervención en el caso y ordenó las pericias de rigor.

📸 Minuto G