Conmoción en Lincoln: murió una joven bailarina durante el desfile de carnaval

Una integrante de la comparsa Nuevo Imperio falleció tras descompensarse en pleno recorrido del corsódromo de la ciudad bonaerense de Lincoln. La comunidad se encuentra conmocionada y el municipio expresó su pesar.

Dolor en la Capital Nacional del Carnaval Artesanal

La ciudad de Lincoln atraviesa horas de profunda consternación tras confirmarse el fallecimiento de María Agustina Silva, de 24 años, quien se descompensó mientras participaba del desfile oficial de carnaval.

El hecho ocurrió durante el desarrollo de los tradicionales corsos, cuando la joven comenzó a sentirse mal en pleno recorrido. De inmediato fue asistida por personal sanitario presente en el lugar y trasladada de urgencia al hospital local. Pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su deceso poco después.

La noticia impactó de lleno en el ambiente carnavalero y en toda la comunidad linqueña, que vive cada año esta celebración como uno de los eventos culturales más importantes de la provincia de Buenos Aires.

Mensaje oficial y suspensión momentánea

Desde el Municipio, el intendente Salvador Serenal expresó públicamente su “profundo pesar” por lo ocurrido y envió condolencias a la familia, amigos e integrantes de la comparsa. También se dispuso acompañamiento institucional en este difícil momento.

Por su parte, la comparsa Nuevo Imperio difundió un mensaje de despedida destacando el compromiso, la alegría y la pasión que caracterizaban a la joven dentro del grupo.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente las causas médicas que provocaron la descompensación. Se aguardan precisiones que permitan esclarecer el cuadro clínico que derivó en el trágico desenlace.

Un carnaval marcado por el luto

El Carnaval de Lincoln, reconocido a nivel provincial por su tradición artesanal y la elaboración manual de carrozas y trajes, quedó atravesado por el dolor tras esta inesperada pérdida. Vecinos y participantes manifestaron su acompañamiento a la familia y pidieron respeto ante la delicada situación.

La comunidad permanece en estado de conmoción mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes y se definen posibles medidas vinculadas a la continuidad de las celebraciones.