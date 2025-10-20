Conmoción en Las Toninas: revelan cómo fue asesinado el comerciante hallado enterrado en su casa

Francisco Díaz
crimen las toninas

La investigación por el brutal crimen de Aarón González Rodríguez (46), empresario de Las Toninas y dueño de la fábrica de pastas “El Raviolito”, sumó nuevos y escalofriantes detalles tras conocerse el resultado de la autopsia.

Según el informe forense, la víctima murió de forma instantánea luego de recibir un fuerte golpe en la cabeza, que le provocó la fractura del hueso temporal derecho con hundimiento de cráneo. Los especialistas estimaron que el asesinato se produjo unos 20 días antes del hallazgo del cuerpo informó FM La Marea.

Kicillof cruzó con dureza a Milei tras la frase de Trump sobre la Argentina
Mirá también:

Kicillof cruzó con dureza a Milei tras la frase de Trump sobre la Argentina

El cadáver de González Rodríguez fue encontrado el miércoles por la noche, enterrado a un metro y medio de profundidad en el fondo de su vivienda, muy cerca del local donde elaboraba pastas. El macabro descubrimiento se produjo tras la confesión de su amigo, empleado y compañero de dúo musical, Blas Maximiliano Sosa (35), quien admitió el crimen y señaló el lugar exacto donde lo había ocultado.

Durante los peritajes, la Policía Científica detectó manchas compatibles con sangre en el baño y debajo de una escalera dentro de la vivienda, lo que refuerza la hipótesis de que el homicidio se cometió en el interior de la casa.

La línea investigativa más fuerte apunta a un móvil económico: Sosa habría asesinado al empresario para quedarse con sus bienes. Incluso, vendió un Volkswagen Vento perteneciente a la víctima y simuló ser él, enviando mensajes y fotos desde su celular para hacer creer que se encontraba de viaje en Brasil.

Actualmente, el acusado permanece detenido a disposición del fiscal Martín Prieto, mientras se investiga el posible rol de su pareja, sospechada de haber participado en la venta del vehículo y de encubrir el crimen.

El caso mantiene en vilo a toda la comunidad de Las Toninas, donde González Rodríguez era muy conocido y querido por su actividad comercial y artística.

Detienen a un hombre por abandonar el cuerpo sin vida de una anciana en General Belgrano
Mirá también:

Detienen a un hombre por abandonar el cuerpo sin vida de una anciana en General Belgrano
ETIQUETAS
Compartir este artículo
DETNIDO GENERAL V
Detienen a un hombre por abandonar el cuerpo sin vida de una anciana en General Belgrano
General Belgrano
camion tren
Impactante accidente ferroviario en Brandsen: un tren que iba a Chascomús colisionó con un camión
Brandsen
feriados argentina
¡Se viene un finde XXL! ¿Cuándo y por qué habrá cuatro días de descanso?
Nacionales
agrradavle
Avanza la segunda quincena de octubre con días cálidos en la provincia de Buenos Aires
Provincia
Pediatra
Día del Pediatra: un homenaje esencial a quienes cuidan la salud de la infancia
Nacionales
Simulador de Plazo Fijo de Naranja X
Falla Naranja X: ¿Qué pasa con la app y cómo podés solucionarlo hoy?
Sociedad
Hallan muerto al científico argentino Alejandro Fracaroli en un arroyo en Alemania
Conmoción: Hallan muerto al científico argentino Alejandro Fracaroli en un arroyo
Nacionales

Más leídas