Confirman un caso de Gripe Aviar en Chascomús

Autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la responsable de Epidemiología de la Región Sanitaria XI confirmaron la detección de un caso de influenza aviar en aves en la ciudad de Chascomús.

Según se informó, los ejemplares afectados pertenecen a un pequeño grupo de aves de traspatio que se encontraban en una quinta privada y que no se dedica a la comercialización ni a la producción avícola.

La confirmación del caso se produce días después de que se detectara una situación similar en la vecina localidad de Ranchos, lo que había llevado a las autoridades sanitarias a mantenerse en estado de alerta para garantizar la rápida detección de eventuales situaciones similares en la región.

Tras el resultado positivo, el SENASA comenzó de inmediato con las acciones correspondientes y en las próximas horas se realizará una reunión entre autoridades locales y referentes del organismo nacional con el objetivo de coordinar medidas y continuar con el monitoreo sanitario.

Por otra parte, el área de Epidemiología municipal se contactó con las personas implicadas para brindar acompañamiento y acercar las recomendaciones sanitarias correspondientes.

Las autoridades remarcaron que la enfermedad no se transmite a las personas por el consumo de carne aviar ni por subproductos como huevos.

Asimismo, se difundieron una serie de recomendaciones preventivas:

Evitar el contacto con aves y/o mamíferos marinos enfermos o muertos.

Evitar el contacto con animales silvestres.

No tocar superficies que puedan estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral.

En zonas afectadas evitar pasear animales de compañía sin correa para disminuir el contacto con animales silvestres.

Restringir el acceso de personas y vehículos al área donde fueron halladas las aves positivas, limitando actividades que favorezcan el contacto entre aves silvestres y personas o animales de compañía.

Para quienes poseen aves de traspatio se recomienda mantenerlas en espacios protegidos que eviten el contacto con ejemplares silvestres, utilizar ropa exclusiva de trabajo, higienizar y desinfectar periódicamente las instalaciones y restringir el acceso de aves silvestres a fuentes de agua y alimento.

También se recordó la importancia de seguir las recomendaciones generales para prevenir infecciones respiratorias agudas: lavado frecuente de manos con agua y jabón, cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar, no compartir cubiertos ni vasos, ventilar los ambientes y no concurrir a actividades laborales o educativas mientras se esté enfermo.

Si bien no existe una vacuna específica contra la influenza aviar, se recomienda la aplicación de la vacuna antigripal en los grupos de riesgo.