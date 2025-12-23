Conductor embiste y mata a policía en Córdoba: La Justicia lo investiga como un ataque premeditado

La investigación por la muerte de la oficial ayudante Milagros Cuello (24) dio un giro en las últimas horas. Lo que inicialmente se reportó como un fatal siniestro vial en la Ruta Nacional 9, entre las localidades de Oliva y James Craik (provincia de Córdoba) es ahora investigado como una acción temeraria: el conductor habría “tirado la camioneta” contra el retén policial para evitar ser inspeccionado.

LA INVERSIÓN DE LA HIPÓTESIS INICIAL

Según las declaraciones de la fiscal de Río Segundo, Patricia Baulies, las pruebas indican que el hombre al volante de la Ford F-100 no perdió el control de forma accidental, sino que buscó esquivar el puesto de control.

“El hombre tiró su camioneta en contra de los policías. Los otros agentes pudieron saltar hacia la banquina, pero esta chica estaba parada de espaldas y no pudo evitar ser embestida”, detalló la fiscal en diálogo con Noticiero Doce.

El impacto fue fulminante. Cuello falleció mientras era trasladada de urgencia al hospital de Oliva, dejando una fuerza policial conmocionada y a sus compañeros de turno, quienes presenciaron la escena, en estado de shock y bajo asistencia psicológica.

Uno de los puntos clave que refuerza la hipótesis de la evasión es el estado del vehículo. La fiscalía precisó que la camioneta se encontraba en “pésimas condiciones de circular”.

Esta falta de mantenimiento y la irregularidad administrativa del rodado habrían sido el motivo por el cual el conductor decidió arremeter contra el operativo en lugar de frenar.

Milagros Cuello tenía toda una carrera por delante. Su fallecimiento generó una profunda consternación en la provincia de Córdoba, reabriendo el debate sobre los riesgos a los que se exponen los efectivos en los controles viales y la irresponsabilidad de quienes circulan en vehículos sin las condiciones mínimas de seguridad.

Por ahora, los otros agentes involucrados en el operativo no han prestado declaración oficial debido a que se encuentran “tremendamente afectados”, tal como relataron los medios locales, por la pérdida de su colega.