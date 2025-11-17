Peligro en la Ruta 11: Conducía borracho y sin licencia

Personal del Destacamento Vial de La Costa debió intervenir en un incidente ocurrido en la Ruta 11, a la altura del kilómetro 369, en la zona de Punta Médanos, luego de que un llamado al 911 alertara sobre una camioneta detenida sobre la calzada.

Al llegar, los efectivos constataron que se trataba de una Renault Duster conducida por un hombre de nacionalidad boliviana, domiciliado en Pinamar, quien presentaba un evidente aliento etílico. La misma situación se verificó en las dos personas que viajaban como acompañantes.

Al solicitar la documentación correspondiente, se comprobó que el conductor no poseía licencia habilitada, ya que la misma se encontraba inhabilitada por una infracción previa de alcoholemia, según informó el portal Faro Noticias.

Minutos más tarde, personal de fiscalización del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires realizó el test de alcoholemia, cuyo resultado arrojó 1,83 g/l de alcohol en sangre. Cabe recordar que en las rutas provinciales rige la Ley de Alcohol Cero, que prohíbe conducir con cualquier cantidad de alcohol en el organismo.

Ante esta situación, el vehículo fue secuestrado y se labró la infracción correspondiente. Una ambulancia de AUBASA se presentó en el lugar y asistió al conductor por prevención sanitaria, sin que se registraran lesiones.

La causa fue remitida al Juzgado de Faltas provincial con asiento en Dolores, con actuaciones instruidas por el personal vial de La Costa.