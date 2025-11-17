Peligro en la Ruta 11: Conducía borracho y sin licencia

Francisco Díaz
control ruta 11

Personal del Destacamento Vial de La Costa debió intervenir en un incidente ocurrido en la Ruta 11, a la altura del kilómetro 369, en la zona de Punta Médanos, luego de que un llamado al 911 alertara sobre una camioneta detenida sobre la calzada.

Al llegar, los efectivos constataron que se trataba de una Renault Duster conducida por un hombre de nacionalidad boliviana, domiciliado en Pinamar, quien presentaba un evidente aliento etílico. La misma situación se verificó en las dos personas que viajaban como acompañantes.

Crisis en la Provincia de Buenos Aires: Seis distritos al borde del colapso financiero
Mirá también:

Crisis en la Provincia de Buenos Aires: Seis distritos al borde del colapso financiero

Al solicitar la documentación correspondiente, se comprobó que el conductor no poseía licencia habilitada, ya que la misma se encontraba inhabilitada por una infracción previa de alcoholemia, según informó el portal Faro Noticias.

Minutos más tarde, personal de fiscalización del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires realizó el test de alcoholemia, cuyo resultado arrojó 1,83 g/l de alcohol en sangre. Cabe recordar que en las rutas provinciales rige la Ley de Alcohol Cero, que prohíbe conducir con cualquier cantidad de alcohol en el organismo.

Ante esta situación, el vehículo fue secuestrado y se labró la infracción correspondiente. Una ambulancia de AUBASA se presentó en el lugar y asistió al conductor por prevención sanitaria, sin que se registraran lesiones.

La causa fue remitida al Juzgado de Faltas provincial con asiento en Dolores, con actuaciones instruidas por el personal vial de La Costa.

La Provincia de Buenos Aires busca prohibir la venta de bebidas energizantes a menores
Mirá también:

La Provincia de Buenos Aires busca prohibir la venta de bebidas energizantes a menores
ETIQUETAS
Compartir este artículo
argentina-contra-el-bullying
Nueva Ley: Padres deberán pagar multas si no actúan ante situaciones de bullying
Nacionales
Telekino
¡Tremendo! Un ganador se llevó el pozo de más de $3.764 millones del Telekino este domingo 16 de noviembre
Sociedad
multas radar provincia
Provincia: cae el exministro de Transporte en una investigación por millonarias maniobras con fotomultas
Provincia
corredor 2
Conmoción en el automovilismo: un piloto murió mientras corría la última vuelta
Nacionales
feriados-2023-provincia
Último finde extra largo del 2025: todo lo que tenés que saber
Nacionales
bebidas ener
La Provincia de Buenos Aires busca prohibir la venta de bebidas energizantes a menores
Provincia
fresco agrada
Mañanas frescas, tardes templadas: así seguirá el clima en la Provincia de Buenos Aires
Provincia

Más leídas