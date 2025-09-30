Condenaron a Julio De Vido a 4 años de prisión por fraude

Francisco Díaz

En una resolución unánime, el Tribunal Oral Federal N° 7 condenó este martes al ex ministro de Planificación Julio De Vido a cuatro años de prisión por el delito de administración fraudulenta agravada en el marco de la causa relacionada con la adquisición de buques para transporte de gas natural licuado entre 2008 y 2009.

Además de la pena de prisión, los jueces dispusieron para De Vido la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, y la obligación de restituir al Estado la suma de 5.523.345 dólares.

Octubre llega con un fin de semana largo: ¿Cuándo es?
Mirá también:

Octubre llega con un fin de semana largo: ¿Cuándo es?

El ex funcionario Roberto Baratta, quien ocupaba el cargo de subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, fue condenado como coautor a 3 años y 6 meses de prisión, también con inhabilitación. En tanto, el empresario Nicolás Dromi San Martino recibió una pena de 3 años en suspenso como partícipe necesario.

Los magistrados Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli integraron el tribunal que emitió el veredicto. Según fuentes judiciales, los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 28 de noviembre.

Contexto y antecedentes

  • Esta decisión judicial corresponde a una causa que investiga el supuesto pago de sobreprecios en la compra de once buques de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2009.
  • En 2018, Julio De Vido ya había sido condenado por la tragedia ferroviaria de Once: en ese caso, el Tribunal Oral Federal 4 lo había sentenciado a 5 años y 8 meses de prisión por administración fraudulenta, aunque fue absuelto por el delito de estrago. En abril de 2025, la Cámara de Casación redujo esa condena a cuatro años.
  • Durante su gestión como ministro entre 2003 y 2015, De Vido fue uno de los funcionarios más poderosos del kirchnerismo, responsable de múltiples obras de infraestructura y también objeto de numerosas causas judiciales ligadas a irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Repercusiones y perspectivas

La condena representa un nuevo capítulo en la saga judicial que acompaña la figura de Julio De Vido, quien ya ocupaba un lugar emblemático en las causas por corrupción en la Argentina.

Su defensa podrá apelar la sentencia ante instancias superiores, buscando eventualmente modificar la pena o su alcance.

Grave accidente en Ruta 2: un camión frigorífico se estrelló contra un árbol
Mirá también:

Grave accidente en Ruta 2: un camión frigorífico se estrelló contra un árbol
ETIQUETAS
Compartir este artículo
teleconsulta medica mercadopago
Mercado Pago revoluciona la Salud: Cómo acceder a consultas médicas online
Sociedad
vtv provincia
VTV: claves para no perder la fecha y evitar multas en Provincia de Buenos Aires y CABA
Provincia
Burger king Argentina
Burger King a la venta en Argentina: qué se sabe y qué pasará con los locales
Sociedad
Soda stereo 2026
Cómo será el regreso de Gustavo Cerati a los escenarios con Soda Stereo
Sociedad
un policia asesino a su exsuegra y fue detenido
El jueves comienza el juicio contra el policía acusado de femicidio en General Belgrano
Dolores General Belgrano
accidente camion frigorifico 3
Grave accidente en Ruta 2: un camión frigorífico se estrelló contra un árbol
Provincia
Incendio trágico en geriátrico de Junín deja 4 muertos y 5 en estado crítico tras un fallo técnico
Incendio trágico en geriátrico de Junín deja 4 muertos y 5 en estado crítico tras un fallo técnico
Provincia

Más leídas