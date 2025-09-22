Con un gran asado popular se celebrarán las Fiestas Patronales en General Lavalle

El próximo miércoles 24 de septiembre, el partido de General Lavalle vivirá una nueva edición de las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de la Merced, una jornada que combinará actividades religiosas, culturales y recreativas con el objetivo de reunir a toda la comunidad.

La programación dará inicio a las 9:30 horas, con un desfile que partirá desde el acceso a la localidad y continuará con una misa solemne presidida por el obispo de la diócesis de Chascomús, Juan Ignacio Liébana. Posteriormente, el encuentro se trasladará al Polideportivo “Eva Perón”, donde tendrá lugar un asado popular. El municipio invita a los vecinos a participar llevando DNI y vajilla para facilitar la organización.

La propuesta festiva continuará por la tarde con la presentación de artistas locales y regionales. Entre los números confirmados se encuentran el Taller Municipal, Grupo Amanecer, Grupo La 290 y Va Con Ritmo, quienes estarán a cargo de la animación musical de la jornada.

Mediante el Decreto Nº 879/2025, la Municipalidad de General Lavalle declaró asueto administrativo, por lo que no habrá actividad en las dependencias municipales ni provinciales, incluido el Banco Provincia. El feriado tendrá carácter optativo para el comercio, la industria y el resto de las actividades privadas.