Cómo ver Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO online

El enfrentamiento entre el FC Barcelona y la Real Sociedad por LaLiga EA Sports es, sin duda, uno de los duelos más atractivos del fútbol español. Este choque, que mide la ambición culé frente a la solidez txuri-urdin, genera una enorme expectativa a nivel global. Si sos de los que no quiere perderse ni un minuto, acá tenés toda la información actualizada y precisa para ver Barcelona vs Real Sociedad en vivo online este domingo 28 de septiembre de 2025.

El partido corresponde a la jornada 7 de la competición y se disputa en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona.

A qué hora juega Barcelona vs Real Sociedad

Para que podás planificar tu día y no llegar tarde al pitido inicial, te detallamos la hora de inicio en diferentes puntos del mundo:

País / Región Hora de inicio (28/09/2025) Plataforma de Streaming España 18:30 horas (CEST) DAZN, Movistar Plus+ Argentina 13:30 horas Disney+ Premium (Star+) Chile 13:30 horas Disney+ Premium (Star+) Uruguay / Paraguay 13:30 horas Disney+ Premium (Star+) Colombia / Perú / Ecuador 11:30 horas Disney+ Premium (Star+) México (CDMX) 10:30 horas Sky+ (Sky Sports) Estados Unidos (ET) 12:30 horas ESPN+ / Fubo Sports

Recordá que el horario de España es el CEST (Horario Central Europeo de Verano).

Cómo ver online el partido de Barcelona vs Real Sociedad

Para disfrutar del partido con la mejor calidad y sin interrupciones, siempre es recomendable acudir a las plataformas de streaming oficiales que poseen los derechos de transmisión de LaLiga en tu país.

En España

La transmisión oficial en España está a cargo de:

DAZN: Es el principal poseedor de los derechos. Podés acceder a través de su aplicación o plataforma web con una suscripción activa.

Es el principal poseedor de los derechos. Podés acceder a través de su aplicación o plataforma web con una suscripción activa. Movistar Plus+: También ofrece la retransmisión a través de sus canales (M+ LaLiga) si tenés contratado el paquete de fútbol.

En Latinoamérica (Sudamérica)

La mejor opción para el público de la mayor parte de Sudamérica es la siguiente:

Disney+ Premium (Star+): La plataforma de streaming de Disney, a través de su plan Premium que incluye eventos deportivos en vivo de ESPN, es la opción principal. Vas a poder verlo en calidad HD desde tu smart TV, tablet o celular.

En México

Sky+: La plataforma de streaming de Sky Sports es la que ofrece el partido a los aficionados mexicanos, junto a la cobertura televisiva.

En Estados Unidos

Para el mercado estadounidense, tenés varias alternativas:

ESPN+: Es el servicio de streaming de ESPN, que transmite una gran cantidad de partidos de LaLiga.

Es el servicio de streaming de ESPN, que transmite una gran cantidad de partidos de LaLiga. Fubo TV: Otra opción popular entre los amantes del fútbol para seguir la acción en vivo.

Análisis y expectativas del encuentro

Este partido es vital para ambos conjuntos. El Barcelona, bajo la dirección de su técnico, busca consolidar su posición en la parte alta de la tabla y mantener el ritmo de los líderes. La Real Sociedad, por su parte, siempre es un equipo rocoso, bien trabajado tácticamente y con jugadores jóvenes de gran talento que pueden dar la sorpresa en Montjuic. Se espera un duelo de alta intensidad, con el Barça buscando imponer su dominio de balón frente a una Real que intentará ser letal al contragolpe. No podés perdértelo.