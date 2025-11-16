¿Cómo presentar online la Libreta AUH para garantizar el cobro del complemento anual?

Denisse Helman
AUH tiempo para presentar la libreta

Cada fin de año, miles de familias comienzan a revisar trámites pendientes para no perder beneficios sociales clave. Entre ellos, la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ocupa un lugar central, ya que permite acreditar salud, educación y vacunación de los menores a cargo. En este contexto, ANSES recordó que el proceso continúa habilitado de manera online, facilitando el acceso desde cualquier punto del país.

Por qué es importante presentar la Libreta AUH

La Libreta AUH es un requisito indispensable dentro de las políticas de inclusión social. A través de ella, el Estado verifica:

¿Cómo será el nuevo cálculo de las jubilaciones de ANSES a partir del 2026?
Mirá también:

¿Cómo será el nuevo cálculo de las jubilaciones de ANSES a partir del 2026?
  • La asistencia escolar.
  • El cumplimiento de controles médicos obligatorios.
  • El esquema de vacunación actualizado.

La presentación habilita además el cobro del 20% acumulado que se retiene cada mes durante el año y garantiza la continuidad de la asignación. También es necesaria para acceder a la Ayuda Escolar Anual, un refuerzo que impulsa la permanencia educativa en las infancias y adolescencias.

Cómo hacer la presentación digital paso a paso

ANSES mantiene habilitada la modalidad online para completar el trámite desde el celular o la computadora. El proceso incluye los siguientes pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • En el apartado “Hijos – Libreta AUH”, verificar la información correspondiente a los menores a cargo.
  • Si falta algún dato de salud, educación o vacunación, seleccionar “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por correo electrónico.
  • Imprimir el formulario, completarlo y hacerlo firmar por la escuela o centro de salud.
  • Tomar una foto en buena calidad, formato JPG y peso menor a 3 MB.
  • Volver a ingresar a Mi ANSES y subir la imagen del formulario completo.

El trámite queda registrado una vez que el titular recibe un correo electrónico de confirmación por parte del organismo.

Qué hacer si no podés cargar la foto online

En caso de que no sea posible realizar la presentación digital, ANSES informó que el responsable puede:

  • Acercarse a una oficina de ANSES sin turno.
  • Participar de los operativos territoriales que se desarrollan en distintos puntos del país.

Estas alternativas permiten completar el trámite incluso para familias con conectividad limitada o sin acceso a dispositivos adecuados.

Fecha límite para la Libreta AUH 2025

La presentación correspondiente al período 2025 tiene como fecha límite el 31 de diciembre. Cumplir con este paso asegura la continuidad del beneficio mensual y habilita el cobro del complemento del 20% acumulado, así como de la Ayuda Escolar Anual.

Consultas sobre la Tarjeta Alimentar por WhatsApp: ¿Cómo funciona ahora el acceso mediante TINA?
Mirá también:

Consultas sobre la Tarjeta Alimentar por WhatsApp: ¿Cómo funciona ahora el acceso mediante TINA?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
tormenta alerta
Granizo, viento y lluvias intensas: La Provincia en alerta por fuertes tormentas
Provincia
IMG 20251114 222213 (1280 x 775 píxel)
Explosión masiva generó alarma en Cañuelas y Ezeiza
Provincia
explosion ezeiza
Tremenda explosión e incendio en Ezeiza: difunden informe oficial
Provincia
Congreso debatirá un nuevo monotributo digital para regular a quienes trabajan en plataformas y servicios online
Nacionales
descuentos-anses-compras-navidenas
Cómo funciona el Tax Free para turistas argentinos y qué tenés que saber antes de viajar
Sociedad
Banco Nación intensifica la lucha contra estafas virtuales y lanza campaña de concientización
La “lista gris” y el botón de pánico: las nuevas herramientas que analiza el BCRA para frenar estafas virtuales
Nacionales
Precios autos 0km Argentina
El regreso del crédito más accesible impulsa la búsqueda de autos 0km y reactiva el interés por los planes de ahorro
Nacionales

Más leídas