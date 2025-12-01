¿Cómo presentar la Libreta AUH y recuperar el 20% retenido? Todo lo que necesitas saber

La Libreta AUH se consolida como un documento clave para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que permite certificar el cumplimiento de las obligaciones sanitarias y educativas de los niños, niñas y adolescentes. Este mecanismo de control estatal busca asegurar la salud y la educación de los menores que reciben esta prestación.

La presentación anual de la libreta es crucial, ya que verifica tres aspectos fundamentales: los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar. ANSES, el organismo encargado del manejo de las prestaciones sociales, retiene cada mes el 20% del valor total de la AUH. Esta suma, que se acumula durante el año, solo se devuelve a los titulares si se presenta la libreta dentro del plazo establecido. En caso de no cumplirse con esta obligación, el organismo no liquida el acumulado correspondiente.

Presentación y fechas clave para la Libreta AUH

ANSES ha determinado que la fecha límite definitiva para presentar la Libreta AUH 2025 será el 31 de diciembre de 2025. Hasta esa fecha, los beneficiarios tendrán la oportunidad de completar la carga digital. Si no se cumple con el plazo, el pago retenido durante el año se considerará perdido automáticamente.

El trámite puede realizarse de manera online a través de la plataforma Mi ANSES siguiendo unos pocos pasos:

El titular debe iniciar sesión en Mi ANSES usando su CUIL y clave de la Seguridad Social.

Acceder a la sección “Hijos” y seleccionar “Libreta AUH” para verificar que todos los datos estén correctos.

Descargar los formularios de vacunación, salud y escolaridad.

Imprimir los formularios y llevarlos a la escuela y al centro de salud para su validación.

Tomar una foto nítida del formulario (en formato JPG, con un máximo de 3 MB) y subirla a Mi ANSES para completar la presentación.

La validación del trámite se confirma cuando se recibe un correo de ANSES. Para los beneficiarios que no puedan realizar el trámite digital, también existe la opción de presentar la libreta en:

Oficinas de ANSES, sin necesidad de solicitar un turno previo.

Operativos móviles, llevando el DNI y el formulario PS.147 ya completado.

Montos a devolver por la presentación de la libreta en 2025

Los montos retenidos que ANSES devuelve tras la aprobación de la libreta representarán un soporte económico importante para las familias. Según información oficial, los montos para 2025 son:

Categoría de AUH Monto acumulado anual (20% retenido) AUH general $188.069 AUH zona desfavorable $244.491 AUH por discapacidad $612.401 Discapacidad en zona desfavorable $796.122

Los casos de discapacidad son los que tienen mayor impacto económico, con un extra que supera los $600.000, alcanzando casi los $800.000 en zonas desfavorables.

Actualización de los valores de AUH desde diciembre de 2025

De acuerdo con el decreto 274/2024, las asignaciones sociales se actualizan mensualmente conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con el índice de octubre (2,3%), los valores de AUH vigentes desde diciembre de 2025 quedarán de la siguiente manera:

AUH general: $122.471,72

AUH con discapacidad: $398.775,21

El 20% de estas cifras es lo que ANSES retiene mensualmente y que se liquida al momento de la presentación y aprobación de la libreta.