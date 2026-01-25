¿Cómo inscribirse al nuevo subsidio para garrafas y cuáles son los requisitos del ex Plan Hogar?

El panorama de la asistencia social en Argentina ha dado un giro significativo este año. Con la eliminación del tradicional Programa Hogar tal como se conocía, el Gobierno Nacional ha puesto en marcha el Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este nuevo esquema unifica las ayudas de luz, gas natural y gas envasado (garrafas), obligando a miles de beneficiarios a realizar un nuevo trámite para no perder el apoyo estatal.

Si utilizás garrafa y no contás con red de gas natural, es fundamental que entiendas que la ayuda ya no es automática ni se deposita de la misma forma que antes.

Qué cambió y por qué es obligatorio inscribirse de nuevo

A partir de enero de 2026, el beneficio dejó de ser un pago directo de ANSES en la cuenta bancaria para transformarse en un descuento aplicado al momento de la compra mediante billeteras digitales o medios de pago virtuales.

Aunque el Gobierno migró datos del antiguo RASE (Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos), los beneficiarios del ex Programa Hogar y quienes tienen Tarifa Social de Gas pero sin red domiciliaria están obligados a registrarse en el nuevo ReSEF (Registro de Subsidios Energéticos Focalizados). Si no realizás este trámite, podrías empezar a pagar el precio pleno de la garrafa en los próximos meses.

Requisitos actualizados para acceder al subsidio en 2026

El nuevo sistema es más estricto y cruza datos patrimoniales en tiempo real. Para ser aceptado en el registro, el hogar debe cumplir con las siguientes condiciones socioeconómicas:

Ingresos del hogar: Los ingresos netos totales de todos los integrantes no deben superar las 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según los valores actualizados del INDEC.

Los ingresos netos totales de todos los integrantes no deben superar las para un hogar tipo 2, según los valores actualizados del INDEC. Patrimonio vehicular: Ningún integrante del hogar puede poseer un automóvil con una antigüedad menor o igual a 3 años . La única excepción es si algún conviviente cuenta con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Ningún integrante del hogar puede poseer un automóvil con una antigüedad menor o igual a . La única excepción es si algún conviviente cuenta con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Propiedades: El grupo familiar no puede tener, en conjunto, más de dos inmuebles (el criterio se ha vuelto más riguroso este año).

El grupo familiar no puede tener, en conjunto, más de dos inmuebles (el criterio se ha vuelto más riguroso este año). Bienes de lujo: Se excluye automáticamente a quienes posean embarcaciones, aeronaves o activos societarios.

Casos especiales con topes de ingresos más flexibles

Existen situaciones donde el límite de ingresos se extiende para permitir que más familias accedan al beneficio de la garrafa social:

Hogares con un integrante que posea el Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

. Titulares de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

del Atlántico Sur. Familias que residan en una vivienda con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP.

Guía paso a paso para completar la inscripción

El trámite es gratuito, se realiza exclusivamente de forma digital y tiene carácter de declaración jurada. Antes de comenzar, asegurate de tener a mano el DNI de todos los convivientes y sus números de CUIL.

Ingresar a la web oficial: Accedé a argentina.gob.ar/subsidios y seleccioná la opción “Inscribite al ReSEF”.

Accedé a argentina.gob.ar/subsidios y seleccioná la opción “Inscribite al ReSEF”. Cargar datos personales: Deberás completar tu información de contacto y la de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Deberás completar tu información de contacto y la de cada integrante del hogar mayor de 18 años. Sección de servicios: En el apartado de gas, deberás especificar que no contás con red natural y que solicitás el beneficio para gas envasado (garrafas).

En el apartado de gas, deberás especificar que no contás con red natural y que solicitás el beneficio para gas envasado (garrafas). Finalización y código: Al terminar, el sistema te entregará un código de gestión. Es vital guardarlo o descargarlo en PDF, ya que te permitirá consultar el estado del trámite en la app Mi Argentina.

Cuánto dura el beneficio y cómo se cobra

Durante este 2026, el Gobierno ha establecido una transición. El subsidio para garrafas ahora se otorga mediante una bonificación que puede alcanzar hasta el 25% del valor total, dependiendo de la zona geográfica y la composición del hogar.

A diferencia del sistema anterior, se prioriza el uso de medios de pago electrónicos para aplicar el descuento. Esto significa que, una vez aprobado, el beneficio se vincula a tu perfil digital y se aplica cuando comprás en puntos de venta adheridos utilizando aplicaciones de pago vinculadas a tu cuenta.