¿Cómo estará el clima en la provincia de Buenos Aires para Nochebuena?

El pronóstico del tiempo para este miércoles 24 de diciembre en la provincia de Buenos Aires sugiere que la Nochebuena 2025 se celebrará con temperaturas agradables y condiciones climáticas favorables para reuniones al aire libre. Cada año, a pocas horas de estas festividades, la pregunta recurrente en numerosos hogares bonaerenses es: ¿la mesa va adentro o afuera?

Calor durante el día y noche templada

Se prevén máximas cercanas a los 32 grados en gran parte del territorio bonaerense, especialmente en el centro y norte de la provincia. Durante la tarde, la temperatura se hará notar, por lo que quienes estén a cargo de la cocina deberán prepararse con paciencia y, posiblemente, con la ayuda de ventiladores o aire acondicionado.

A medida que avance la tarde, las temperaturas descenderán y, para la noche, se espera que oscilen entre 22 y 25 grados , un rango mucho más adecuado para disfrutar de la cena y la sobremesa.

Sin lluvias y con cielo mayormente despejado

Un aspecto crucial para planificar la cena de Nochebuena es la posibilidad de lluvia. Según el pronóstico, no se esperan precipitaciones para esa noche en la provincia de Buenos Aires. Se anticipa un cielo mayormente despejado, lo que sería propicio para festejos al aire libre y encuentros en patios, terrazas o veredas.

La ausencia de tormentas también augura una noche tranquila para quienes disfruten de fuegos artificiales o extiendan la reunión hasta la madrugada.

Viento leve y noche larga

El viento, que soplará leve a moderado desde el este y noreste , no presentará ráfagas fuertes que puedan complicar la organización de la celebración. Además, al ser uno de los días más largos del año, con el sol ocultándose pasadas las 20, se extiende la percepción de tarde, lo que facilita la espera hasta la medianoche.

Entonces, ¿mesa adentro o afuera?

Con este panorama, todo indica que este año será propicio para una mesa afuera, considerando sombra durante la tarde y algo más fresco para el brindis posterior. Sin embargo, es importante tener presente que el calor del día sugiere evitar comidas pesadas y tener agua fría a mano .

En esta ocasión, el clima parece alinearse con los festejos en la provincia de Buenos Aires.