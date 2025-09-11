Comienza la construcción del Parque Solar en General Madariaga para energizar la Costa Atlántica

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires ha dado un paso significativo hacia la sustentabilidad energética al firmar un contrato con Buenos Aires Energía S.A. (BAESA) para la construcción del Parque Solar de General Madariaga. Esta obra se llevará a cabo en la Central de Energía “Oscar Smith”, situada en el kilómetro 412 de la Ruta Provincial 11.

Detalles de la obra en General Madariaga

El nuevo parque solar contará con 6.160 paneles solares, que producirán una potencia de 4,6 MW y se estima generarán anualmente unos 7.500 MWh de energía. Esta iniciativa es parte del esfuerzo por diversificar la matriz energética de la provincia y proporciona un abastecimiento más eficiente a la región de la Costa Atlántica Norte.

Además, se proyecta que el parque contribuirá a la reducción de costos de generación de energía y permitirá disminuir 4.000 toneladas de CO2 en el ambiente, lo que equivale a abastecer aproximadamente 2.000 hogares.

Compromiso con las energías renovables

La energía generada por el Parque Solar será inyectada al Sistema de Interconexión Nacional (SADI), en cumplimiento con un acuerdo energético establecido entre BAESA, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA). Este acuerdo estipula que deben satisfacer al menos el 20% de su demanda eléctrica mediante fuentes renovables, en línea con el Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables.

Opiniones de autoridades locales y provinciales

Desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos se mencionó que están implementando “obras de Energía accesible y sostenible” para mejorar la infraestructura energética en la provincia. Estas acciones buscan no solo desarrollar energías renovables, sino también garantizar un mejor acceso a la red de gas natural.

Por su parte, la Municipalidad de General Madariaga ha destacado que “este emprendimiento es sumamente positivo desde el punto de vista ambiental”, subrayando la importancia de generar energía limpia y renovable, lo que potenciará un ambiente más saludable para las futuras generaciones.