Cometa Interestelar 3I/ATLAS: Qué dice la NASA y cómo verlo desde Argentina antes de que desaparezca

El sistema solar tiene un nuevo visitante y no es un cometa cualquiera. Denominado oficialmente como 3I/ATLAS, este objeto ha capturado la atención de la comunidad científica y de los aficionados a la astronomía en Argentina. A diferencia de los cometas habituales que orbitan nuestro Sol, el 3I/ATLAS proviene del espacio profundo, convirtiéndose en el tercer objeto interestelar confirmado en la historia, después de los famosos ‘Oumuamua y 2I/Borisov.

Con su máximo acercamiento a la Tierra previsto para el 19 de diciembre de 2025, las búsquedas sobre su visibilidad y naturaleza se han disparado. ¿Es una nave alienígena como sugieren algunas teorías o un cuerpo helado natural? ¿Podremos verlo desde el hemisferio sur? Aquí te contamos todo lo que necesitás saber.

¿Qué es exactamente el 3I/ATLAS?

El 3I/ATLAS fue descubierto el pasado 1 de julio por el sistema de alerta temprana ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Río Hurtado, Chile. Su clasificación “3I” confirma su naturaleza única: es el tercer “Intruso Interestelar” detectado cruzando nuestro vecindario cósmico.

Lo que hace especial a este cometa, además de su origen fuera de nuestro sistema solar, es su comportamiento. La NASA ha detectado un extraño patrón de luminosidad, similar a un “latido” o pulso. Según los últimos estudios publicados en Astronomy and Astrophysics, esto no es tecnología extraterrestre, sino probablemente una zona rica en hielo en su núcleo que, al rotar y recibir radiación solar, expulsa gas y polvo de forma rítmica.

¿Cuándo y cómo verlo desde Argentina?

Para los observadores en Argentina, la ventana de oportunidad es breve pero emocionante. Aunque el cometa es grande (se estima un núcleo de unos 20 km), no será visible a simple vista debido a la distancia de seguridad a la que pasará (unos 270 millones de kilómetros de la Tierra).

Fecha clave: El viernes 19 de diciembre será su punto más cercano (perigeo).

El viernes 19 de diciembre será su punto más cercano (perigeo). Mejor horario: Las horas previas al amanecer son las ideales.

Las horas previas al amanecer son las ideales. Hacia dónde mirar: Buscá un lugar con horizonte despejado hacia el sureste .

Buscá un lugar con horizonte despejado hacia el . Equipo necesario: Vas a necesitar binoculares astronómicos o un telescopio pequeño. A simple vista será imposible de captar.

La postura de la NASA: ¿Peligro o Ciencia?

Ante los rumores virales en redes sociales, la NASA ha sido contundente: el 3I/ATLAS no representa ninguna amenaza de impacto para nuestro planeta. Su trayectoria es hiperbólica, lo que significa que viaja tan rápido (más de 220.000 km/h) que la gravedad del Sol no puede atraparlo. Pasará una sola vez por nuestro sistema y luego volverá a perderse en el espacio interestelar para siempre.

“El objeto es natural. Su órbita y componentes químicos coinciden con lo que esperamos de un cometa expulsado de otro sistema estelar hace millones de años”, aclararon fuentes de la agencia espacial, desmintiendo las teorías sobre naves nodrizas.

¿Por qué hay tanta confusión con otros cometas “ATLAS”?

Es común confundirse. El sistema ATLAS descubre muchos objetos. No debés mezclar este visitante interestelar (3I) con el cometa C/2024 S1 (ATLAS) que se desintegró recientemente, ni con el C/2024 G3. El 3I es único por su origen “extranjero”.

Cómo seguirlo en tiempo real

Si no tenés telescopio o el clima no acompaña, podés seguir su trayectoria en vivo a través de la herramienta oficial de la NASA: “Eyes on the Solar System”. Esta simulación permite ver en tiempo real cómo este viajero cruza la órbita de Marte y se acerca a nosotros antes de decir adiós.

Aprovechá este mes de diciembre para conectar con el cielo; estamos ante un evento que, literalmente, no volverá a ocurrir.