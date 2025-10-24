Comenzó la veda electoral por las elecciones legislativas 2025

Francisco Díaz
Veda electoral

En el marco del calendario electoral de este año, los argentinos nos preparamos para las elecciones legislativas que se llevan a cabo este domingo 26 de octubre, en las que se elegirán 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación.

Como ocurre en cada jornada electoral, rige la veda electoral.

La veda, que comenzó a las 8 de la mañana de este viernes 24 de octubre, establece una serie de prohibiciones destinadas a garantizar la transparencia y el normal desarrollo del acto eleccionario.

Entre las medidas más relevantes se encuentra la prohibición de realizar actos públicos de campaña, el proselitismo electoral, el reparto de boletas, la apertura y funcionamiento de locales partidarios, y cualquier actividad en redes sociales o medios digitales destinada a promover el voto a un candidato específico.

Asimismo, se prohíbe la publicación y difusión de resultados de encuestas o sondeos preelectorales hasta las 22 horas del domingo.

La venta de bebidas alcohólicas queda restringida, se limita la portación de armas y se suspenden espectáculos públicos, reuniones, fiestas, eventos teatrales o deportivos que no estén vinculados al acto electoral.

La veda se mantendrá vigente hasta las 21 horas del domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de los centros de votación. Durante este período, los ciudadanos deben abstenerse de realizar cualquier actividad prohibida para asegurar el desarrollo ordenado de los comicios.

