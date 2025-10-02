Comenzó en Dolores el juicio oral al policía acusado de femicidio en General Belgrano

Este jueves 2 de octubre dará inicio, en los Tribunales del Departamento Judicial de Dolores, el juicio oral y público contra el oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Nataniel Thierry Schouten, de 39 años, acusado de asesinar a su ex suegra, Marcela Costilch (57), en General Belgrano.

El hecho que motivó el proceso ocurrió en la madrugada del 27 de julio de 2024. Según la acusación, Schouten — quien estaba de licencia médica— atacó brutalmente a Costilch, provocándole la muerte. Luego se dirigió al domicilio de su ex pareja, Eleana Peña (33), con la intención de atentar también contra su vida. Peña logró sobrevivir gracias a la intervención de un vecino.

Expectativas y movilización comunitaria

El caso generó fuerte conmoción en General Belgrano y sus alrededores, y desde el entorno de las víctimas se espera una condena ejemplar, que incluya prisión perpetua para el acusado.

Para acompañar a los hijos de Marcela y visibilizar el reclamo de justicia, desde esta mañana se organizó una movilización hacia Dolores. Aproximadamente a las 7:30 horas partió un colectivo desde General Belgrano con familiares, allegados y vecinos.

Los convocantes han invitado a quienes puedan sumarse a que asistan al edificio judicial en Dolores durante las jornadas del juicio, como modo de manifestar su apoyo a la familia y exigir celeridad y contundencia en la sentencia.

Otros procesos en curso

Además del cargo principal por homicidio calificado (femicidio) y tentativa de homicidio, Schouten enfrenta al menos otros tres procesos: uno por amenazas y lesiones, y dos por desobediencia.

Los tribunales del Departamento Judicial de Dolores tienen competencia en los casos que se originan en partidos como General Belgrano, Lezama, Pila, Maipú, Partido de La Costa, General Lavalle, Pinamar, General Madariaga, Villa Gesell, Tordillo, Chascomús y Castelli además de Dolores

De esta manera, el juicio reviste gran trascendencia en toda la región, donde la causa es seguida con atención y expectativa.