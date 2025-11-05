Combustibles: los nuevos descuentos de YPF y los bancos que permiten ahorrar hasta $90.000 por mes

La forma en que los argentinos cargan combustible está cambiando, y las promociones por franjas horarias y alianzas bancarias están jugando un papel central. Las estaciones de servicio de YPF registran cada vez más movimiento durante la noche, donde los descuentos exclusivos y la agilidad del servicio se combinan con un nuevo hábito de consumo.

Beneficios bancarios y descuentos semanales

En un contexto de nuevos aumentos en los combustibles, YPF mantiene acuerdos con distintas entidades financieras que permiten ahorrar durante todo el mes. Si bien los descuentos nocturnos no son acumulables con las promociones bancarias, los beneficios durante el día resultan muy atractivos y pueden alcanzar hasta $90.000 mensuales.

Principales beneficios semanales:

Lunes: 10% de ahorro con Brubank y 20% con Banco del Sol.

10% de ahorro con Brubank y 20% con Banco del Sol. Martes: 15% de descuento con Banco Hipotecario.

15% de descuento con Banco Hipotecario. Jueves: 10% de reintegro con Banco Santander.

10% de reintegro con Banco Santander. Domingo: 10% con Banco Credicoop abonando con MODO.

Además, los socios de clubes de fidelidad acceden a un 10% en nafta y diésel Infinia, mientras que los afiliados al ACA cuentan con un 5% todos los días, con un tope mensual de $11.500.

Beneficios fijos con la App YPF

La App YPF se convirtió en una herramienta esencial para quienes buscan ahorrar. A través de su sistema de Dinero en tu cuenta, ofrece promociones que se destacan por su frecuencia y simplicidad.

Lunes: 10% de descuento en Infinia e Infinia Diésel, con tope semanal de $3.000 .

10% de descuento en Infinia e Infinia Diésel, con tope semanal de . Viernes: 15% de ahorro en los mismos combustibles premium, con tope semanal de $4.000.

El descuento de los lunes puede acumularse con el beneficio nocturno, lo que potencia el ahorro para quienes cargan combustible durante la madrugada.

Alianza Banco Nación y MODO: hasta $15.000 de reintegro

El Banco Nación, junto con la billetera virtual MODO, lanzó una promoción especial que se aplica a las principales petroleras del país: YPF, Shell, Axion, Gulf, VOY y Puma Energy.

Ahorro: 30% en todos los combustibles.

30% en todos los combustibles. Tope mensual: $15.000 por cliente (CUIT).

$15.000 por cliente (CUIT). Monto mínimo de carga: $50.000 para acceder al tope.

$50.000 para acceder al tope. Días válidos: de viernes a domingo.

de viernes a domingo. Medio de pago: tarjetas Visa y Mastercard del BNA a través de MODO BNA+.

Es importante remarcar que no aplican las tarjetas de débito ni los pagos con saldo en cuenta. Para acceder al beneficio, se debe escanear el código QR de MODO en la estación adherida y seleccionar la tarjeta participante.

Micropricing y la transformación del consumo nocturno

Durante el tercer trimestre del año, las estaciones de YPF registraron un crecimiento sostenido en las cargas nocturnas, con volúmenes equivalentes a los de temporada alta (diciembre y enero).

Según los datos del período, 58% de los usuarios migró a la franja nocturna. Si bien el 56% lo hizo por los descuentos, el resto destacó la agilidad y autonomía del proceso como factores decisivos.

A partir de la medianoche, todos los usuarios que cargan con la App YPF acceden a un 6% de descuento diario, sin tope (salvo el gasoil Grado 2, limitado a 150 litros por mes).

En las estaciones con modalidad de autodespacho, se suma un 3% adicional durante la noche, lo que eleva el ahorro total al 9%, acumulable con el 10% de los lunes.

Expansión del autodespacho en todo el país

YPF proyecta ampliar el sistema de autodespacho al 50% de sus estaciones en los próximos meses, con excepción de las provincias donde la normativa no lo permite: La Pampa, Jujuy y Buenos Aires.