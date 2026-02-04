Combustibles: La estrategia con Banco Nación y MODO para recuperar hasta $60.000 en febrero

El último tramo de la temporada de verano en Argentina llega con un alivio significativo para el bolsillo de los conductores. El Banco Nación (BNA) ha consolidado su propuesta de ahorro en estaciones de servicio mediante la plataforma MODO, permitiendo que los usuarios de sus tarjetas de crédito mitiguen el impacto de los últimos ajustes en los precios de los surtidores. A través de un sistema de reintegros semanales, la entidad financiera busca incentivar el uso de sus canales digitales mientras ofrece una de las bonificaciones más competitivas del mercado actual.

Este beneficio se vuelve clave no solo para quienes planifican viajes de larga distancia por las rutas nacionales, sino también para el consumo logístico y particular diario en las principales ciudades del país.

Mecánica del reintegro y cómo alcanzar el ahorro máximo

La promoción consiste en un beneficio del 30% de descuento en las cargas de nafta o gasoil. La estructura de la oferta está diseñada para ser aprovechada durante los fines de semana, específicamente de viernes a domingo inclusive.

Para alcanzar la cifra de $60.000 de ahorro total que promociona la entidad, el usuario debe seguir un esquema de consumo escalonado. El tope de devolución está fijado en $15.000 por semana por cliente. Dado que febrero de 2026 cuenta con cuatro fines de semana, la utilización del beneficio al límite en cada uno de ellos permite acumular el reintegro total de $60.000 al finalizar el mes.

Estaciones de servicio y redes adheridas

A diferencia de otros convenios exclusivos con una sola bandera, la alianza BNA y MODO destaca por su capilaridad. El descuento es válido en los puntos de venta de las operadoras con mayor presencia en el territorio argentino:

YPF

Shell

Axion

Gulf

Esto garantiza que el conductor no deba desviarse de su ruta para encontrar el beneficio, ya que abarca tanto a la petrolera estatal como a las principales redes privadas del país.

Requisitos técnicos: qué tarjetas y aplicaciones usar

Para asegurar que el reintegro se acredite correctamente en la cuenta, es fundamental respetar las condiciones de pago impuestas por el Banco Nación. El sistema de beneficios opera exclusivamente bajo la modalidad de pago con código QR.

El proceso debe realizarse desde la aplicación BNA+ o directamente a través de la app de MODO. Un punto crucial es que el descuento aplica únicamente para los consumos realizados con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación. Los pagos realizados con tarjeta de débito, billeteras virtuales de terceros o transferencias directas no están incluidos en esta campaña y no generarán el reintegro del 30%.

Plazos de acreditación y consejos para el usuario

Una vez efectuada la carga y el pago mediante el QR, el reintegro no se descuenta en el acto del ticket de compra. La devolución del dinero se realiza de forma diferida. El monto ahorrado se acredita directamente en la caja de ahorros o cuenta corriente del titular que esté vinculada a la billetera MODO. Por lo general, este proceso puede demorar hasta 30 días posteriores a la transacción, aunque suele visualizarse en los movimientos bancarios poco después de cerrado el mes.