Cobro con Transferencia: El nuevo sistema del BCRA para que bancos y fintechs cobren deudas y préstamos

En un contexto de creciente morosidad que ya afecta a uno de cada cuatro deudores en Argentina, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha movido las piezas del tablero financiero. A través de la reciente Comunicación A 8406, la entidad monetaria oficializó la implementación del sistema de “Cobro con Transferencia” (CCT). Este nuevo instrumento, que entrará en vigencia plena el 31 de agosto de 2026, reemplaza definitivamente al DEBIN programado y busca dar una solución técnica a la dificultad de bancos y billeteras virtuales para recuperar préstamos en cuotas.

Este cambio no es solo un trámite administrativo; redefine la forma en que las entidades financieras y los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) podrán debitar dinero de las cuentas de los clientes, estableciendo reglas más estrictas de seguridad y transparencia.

¿Qué es el Cobro con Transferencia (CCT) y cómo funciona?

El CCT es una modalidad de transferencia inmediata diseñada específicamente para pagos recurrentes. A diferencia del sistema anterior, el CCT se basa en un esquema interoperable que requiere el consentimiento explícito del usuario. Esto significa que la entidad no podrá debitar fondos de forma arbitraria sin una configuración previa y transparente bajo estándares técnicos coordinados por el sistema de pagos nacional.

El funcionamiento se resume en tres pilares:

Autorización previa: El cliente debe validar la instrucción de cobro recurrente desde su propia aplicación bancaria o billetera virtual.

Interoperabilidad: El sistema permite que un banco pueda cobrar una cuota debitando fondos desde una fintech, y viceversa, sin fricciones técnicas.

Trazabilidad: Cada movimiento genera un registro auditable por el BCRA, reduciendo el margen para cobros indebidos o errores en la liquidación de las cuotas.

Impacto en Fintechs y Proveedores de Crédito

La normativa eleva la vara de cumplimiento para las empresas del sector. A partir de marzo de 2026, comienza la ventana de migración tecnológica obligatoria. Solo podrán utilizar este mecanismo las entidades que cumplan con los siguientes requisitos:

Inscripción vigente: Estar debidamente registrados ante el BCRA como proveedores de crédito.

Historial limpio: No registrar sanciones graves por parte del organismo regulador en los últimos cinco años.

Auditoría tecnológica: Contar con sistemas de identificación digital y gestión de fraude certificados.

Este nuevo esquema establece además un arancel mínimo del 0,6% por cada cuota cobrada, un costo que las operadoras como Red Link o Prisma percibirán por procesar la transacción, pero que garantiza la seguridad del flujo de fondos.

El fin del DEBIN programado para préstamos

Uno de los cambios más drásticos es el desplazamiento del DEBIN (Débito Inmediato) como herramienta para el cobro de préstamos. El Banco Central detectó que el uso del DEBIN para cobranzas recurrentes generaba confusiones y reclamos por parte de los usuarios que no comprendían cuándo o por qué se les descontaba dinero. El CCT llega para profesionalizar este vínculo: el usuario tendrá una sección específica en su app para gestionar sus “Cobros con Transferencia”, pudiendo visualizar los vencimientos futuros y las entidades autorizadas.

Por qué el Gobierno impulsa esta medida ahora

La implementación de este sistema responde a un dato alarmante: la mora en préstamos personales y tarjetas de crédito superó el 8% en bancos y alcanzó picos del 24% en el sector no bancario (fintechs y mutuales) durante el último año. Con familias que han incrementado su deuda en el equivalente a un salario adicional respecto al año anterior, las entidades financieras necesitaban una herramienta más ágil para evitar que la cadena de pagos se corte.

Claves para el usuario: qué tener en cuenta en marzo

Si tenés un préstamo vigente o estás por sacar uno, estas son las recomendaciones para navegar el nuevo sistema: