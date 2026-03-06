Cobro con Transferencia: ¿Cómo es el nuevo sistema del BCRA para que bancos y fintechs cobren cuotas y préstamos?

En un contexto de transformación digital acelerada, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha oficializado un cambio estructural en la forma en que las entidades financieras recuperan sus créditos. A través de la reciente normativa que pone en marcha el sistema de Cobro con Transferencia (CCT), se busca reemplazar definitivamente el uso del DEBIN programado para el pago de cuotas de préstamos. Este nuevo esquema, que entra en vigencia plena este marzo de 2026, redefine las reglas de juego para millones de usuarios de bancos y billeteras virtuales.

La medida surge como una respuesta técnica a la necesidad de interoperabilidad y, fundamentalmente, para brindar mayor transparencia a los clientes que suelen ver débitos en sus cuentas sin una comprensión clara de su origen.

Qué es el Cobro con Transferencia y cómo impacta en tu cuenta

El Cobro con Transferencia es un instrumento de pago de tipo “pull”, similar al sistema que utilizan algunas aplicaciones para fondear cuentas, pero diseñado específicamente para la cobranza de cuotas de préstamos o servicios recurrentes. A diferencia del sistema anterior, el CCT requiere una autorización previa y explícita por parte del cliente en su propia entidad financiera o billetera virtual.

Este sistema permite que una entidad (por ejemplo, una fintech donde sacaste un préstamo) pueda “llamar” al dinero desde la cuenta de otro banco donde tenés depositado tu sueldo, siempre y cuando hayas dado el consentimiento digital. La clave de este cambio es la interoperabilidad: ya no importa si el préstamo es de una entidad y el dinero está en otra; el cobro se realiza de forma inmediata y automática.

Los tres pilares del nuevo sistema de cobranza

Para el usuario, el sistema CCT introduce tres garantías que no estaban plenamente presentes en los sistemas de débito anteriores:

Consentimiento informado: Antes de que se produzca el primer débito, el cliente debe recibir una notificación en su aplicación para autorizar la recurrencia del cobro. Sin este paso, la entidad no puede extraer fondos.

Antes de que se produzca el primer débito, el cliente debe recibir una notificación en su aplicación para autorizar la recurrencia del cobro. Sin este paso, la entidad no puede extraer fondos. Transparencia en el resumen: Los movimientos bajo este sistema aparecerán claramente identificados, permitiendo al usuario distinguir entre una compra, una transferencia enviada y el pago de una deuda financiera.

Los movimientos bajo este sistema aparecerán claramente identificados, permitiendo al usuario distinguir entre una compra, una transferencia enviada y el pago de una deuda financiera. Facilidad de revocación: La normativa establece que el cliente debe tener la posibilidad de dar de baja la autorización de cobro de manera sencilla desde su homebanking o app, aunque esto no lo exima de la deuda contraída legalmente.

Por qué el BCRA decidió jubilar el DEBIN programado

El DEBIN (Débito Inmediato) fue una herramienta muy útil en sus inicios, pero su uso para cobrar préstamos generó una alta tasa de reclamos por parte de los consumidores. Muchas veces, los usuarios autorizaban un DEBIN sin comprender que estaban habilitando una extracción recurrente.

Con el nuevo Cobro con Transferencia, el BCRA busca separar los tantos: el DEBIN quedará relegado mayormente a operaciones puntuales o fondeo de cuentas, mientras que el CCT será la vía oficial para la cobranza de créditos. Esto reduce el fraude y asegura que las fintechs y bancos tengan una herramienta de cobro más robusta y menos sujeta a desconocimientos de compra.

Cómo prepararse para los cambios de marzo 2026

Si tenés préstamos activos o solés utilizar billeteras virtuales para financiar tus compras, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Verificá tus autorizaciones: Ingresá a la sección de “Pagos” o “Autorizaciones” de tu aplicación bancaria. Allí debería figurar la nueva solapa de Cobro con Transferencia para que gestiones tus permisos.

Ingresá a la sección de “Pagos” o “Autorizaciones” de tu aplicación bancaria. Allí debería figurar la nueva solapa de Cobro con Transferencia para que gestiones tus permisos. Mantené saldo en la cuenta vinculada: Al ser un sistema de transferencia inmediata, el CCT intentará realizar el cobro en la fecha de vencimiento pactada. Si no hay fondos, la entidad podría aplicar intereses por mora de forma automática.

Al ser un sistema de transferencia inmediata, el CCT intentará realizar el cobro en la fecha de vencimiento pactada. Si no hay fondos, la entidad podría aplicar intereses por mora de forma automática. Seguridad digital: Recordá que ninguna entidad te pedirá códigos de seguridad o contraseñas por teléfono para “habilitar” este sistema. Todo se gestiona de forma interna y segura dentro de la aplicación oficial del banco o fintech.

Este nuevo ecosistema de pagos electrónicos promete bajar los costos operativos del sistema financiero, lo que, en teoría, debería traducirse en tasas de interés un poco más competitivas para los préstamos personales al reducirse el riesgo de incobrabilidad por fallas técnicas en el débito.