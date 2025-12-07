Cobro Elecciones 2025: Cuándo y cómo paga el Correo Argentino a las autoridades de mesa

Una de las consultas más recurrentes tras los comicios legislativos de este año es sobre el cronograma de pago a las autoridades de mesa. La Cámara Nacional Electoral (CNE) y el Correo Argentino han comenzado a coordinar la liquidación de los viáticos correspondientes a quienes desempeñaron funciones en las Elecciones 2025. Si fuiste presidente de mesa o auxiliar, esta información es crucial para saber cuándo y dónde retirar tu dinero.

Cronograma de pago en Correo Argentino

El pago de los viáticos electorales no se realiza a todos los ciudadanos el mismo día. Para evitar aglomeraciones en las sucursales del Correo Argentino, el cronograma se organiza habitualmente según la terminación del DNI. Es fundamental respetar las fechas asignadas para garantizar el cobro sin inconvenientes.

Aunque las fechas específicas pueden variar según el distrito electoral, el esquema general de liberaciones de pago para diciembre de 2025 sigue el orden habitual de la Justicia Nacional Electoral:

DNI terminados en 0 y 1: Primeros días del calendario de pago anunciado.

Primeros días del calendario de pago anunciado. DNI terminados en 2 y 3: Días subsiguientes.

Días subsiguientes. DNI terminados en 4 y 5: Mediados del ciclo de pago.

Mediados del ciclo de pago. DNI terminados en 6 y 7: Segunda mitad del ciclo.

Segunda mitad del ciclo. DNI terminados en 8 y 9: Últimos días del cronograma inicial.

Es importante destacar que el dinero suele estar disponible en ventanilla durante un plazo determinado (generalmente 12 meses desde la fecha de la elección), tras el cual el trámite pasa a la categoría de “rezagados” o prescribe.

Requisitos para cobrar en el Correo

Para hacer efectivo el cobro del viático electoral en cualquier sucursal del Correo Argentino del país, es obligatorio cumplir con un único requisito presencial:

Presentar el DNI físico, vigente y en buen estado. No se aceptan constancias de DNI en trámite ni la versión digital de Mi Argentina para operaciones de cobro por ventanilla en estas instancias.

El trámite es personal e intransferible. Ningún tercero puede cobrar el viático en nombre de la autoridad de mesa, salvo mediante autorización judicial expresa, lo cual es un trámite excepcional.

Montos del viático electoral 2025

El monto total que perciben las autoridades de mesa se compone de dos ítems diferenciados, los cuales se suman en el pago final:

Viático por función: Es la suma fija por haber estado presente y cumplido el rol el día de la elección (tanto en las PASO como en las Generales).

Es la suma fija por haber estado presente y cumplido el rol el día de la elección (tanto en las PASO como en las Generales). Plus por capacitación: Es un monto adicional que se abona únicamente a quienes realizaron y aprobaron el curso de capacitación oficial reconocido por la Justicia Nacional Electoral antes de los comicios.

Quienes hayan cumplido funciones en ambas instancias electorales (agosto y octubre) verán reflejados los montos acumulados si no retiraron el primer pago con anterioridad.

¿Qué hacer si no aparezco en el sistema de cobro?

Existen casos donde los ciudadanos se presentan en el Correo Argentino y el pago no figura disponible. Esto puede deberse a varios factores:

Errores en el telegrama: Si hubo un error en la carga del telegrama de la mesa o en la planilla de asistencia, la Justicia Electoral puede no haber validado la presencia.

Si hubo un error en la carga del telegrama de la mesa o en la planilla de asistencia, la Justicia Electoral puede no haber validado la presencia. Delegados de la Justicia Electoral: En ocasiones, la validación de los delegados puede demorar más de lo previsto en ciertos distritos.

Si consideras que hay un error y no tienes fecha de cobro asignada, debes realizar el reclamo correspondiente ante la Secretaría Electoral de tu distrito o consultar el estado del trámite en el sitio web oficial de la Cámara Nacional Electoral (electoral.gob.ar), en la sección de “Pagos a Autoridades de Mesa”.

Opción de cobro por Billeteras Virtuales

Si bien la consulta principal refiere al Correo Argentino, es válido recordar que en este ciclo electoral 2025, la Dirección Nacional Electoral habilitó en varios distritos la opción de cobro mediante billeteras virtuales (como Cuenta DNI del Banco Provincia o BNA+ del Banco Nación) para agilizar el proceso. Si optaste por esta modalidad al momento de la capacitación o inscripción, el dinero se acreditará directamente en tu cuenta y no deberás asistir al correo postal.

Se recomienda verificar los movimientos de la cuenta bancaria asociada al CBU informado antes de dirigirse a una sucursal física.