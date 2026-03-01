Clases suspendidas en la Provincia: qué escuelas y facultades se adhieren al paro del lunes

El arranque del año lectivo 2026 en la República Argentina está marcado por una profunda incertidumbre que afecta a millones de familias, especialmente en la provincia de Buenos Aires. A pocas horas de la fecha oficial de inicio, las negociaciones salariales no logran destrabarse y el escenario se agrava con el anuncio de medidas de fuerza a nivel nacional. Este panorama no solo golpea a la educación inicial, primaria y secundaria, sino que también desata una crisis estructural en las universidades públicas de todo el país.

Marcha atras en las escuelas: la postura sindical y la paritaria bonaerense

El conflicto central que paraliza el regreso a los pupitres está encabezado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), que confirmó una huelga inminente para el lunes 2 y martes 3 de marzo. En territorio bonaerense, la situación es crítica: el Frente de Unidad Docente (FUDB) rechazó por insuficiente la última propuesta salarial del gobierno provincial. A pesar de la medida de liquidar aumentos a cuenta para evitar el deterioro del poder adquisitivo frente a la inflación, los gremios advierten que la pérdida salarial acumulada hace insostenible el normal dictado de las materias.

Las asambleas de los trabajadores de la educación exigen, además de un aumento salarial genuino y sostenido, la restitución de fondos nacionales que fueron recortados durante el último año. Mientras las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación intentan mantener canales de diálogo informales abiertos contrarreloj, los directivos de los colegios ya anticipan a las familias que la asistencia de maestros será dispar, complicando fuertemente la organización de los hogares en el arranque de la semana.

Las facultades en pie de guerra: perdida de poder adquisitivo y movilizaciones

El panorama en la educación superior es aún más tenso. Las universidades públicas argentinas se suman a la parálisis con un paro nacional de 48 horas convocado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). Los catedráticos e investigadores reclaman una recomposición urgente tras denunciar que el salario real universitario cayó más de un 36% en comparación con finales de 2023, ubicándose como uno de los sectores públicos más castigados por el ajuste económico reciente.

Además del reclamo estrictamente remunerativo, la comunidad académica exige el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario. Las medidas de protesta incluirán fuertes movilizaciones al Congreso de la Nación, donde centros de estudiantes, profesores y personal no docente buscarán visibilizar el vaciamiento de las casas de altos estudios, advirtiendo que, sin presupuesto actualizado, el funcionamiento operativo de las facultades para el primer cuatrimestre de 2026 corre un serio riesgo de interrupción.

El desafio economico de las familias: fuertes variaciones en los utiles escolares

En paralelo al conflicto sindical, los hogares enfrentan el desafío de equipar a los estudiantes frente a una canasta escolar con aumentos considerables. Los últimos relevamientos de febrero de 2026 indican que armar una mochila completa cuesta, en promedio, alrededor de $80.000 por alumno, pudiendo superar fácilmente los $240.000 si se opta por marcas de primera línea o artículos con licencias internacionales. Ante esta cruda realidad, las compras mayoristas y las promociones bancarias se volvieron la principal estrategia de supervivencia financiera.

Las asociaciones de consumidores destacan que caminar y comparar es fundamental en este ciclo lectivo. Existen diferencias de precios abismales entre las cadenas de hipermercados —que seducen con planes de cuotas sin interés y promociones como Cuenta DNI— y los polos comerciales minoristas como el barrio de Once, donde las familias se organizan para comprar insumos por mayor y lograr abaratar hasta un 50% el ticket final.

Cronograma de afectacion: que esperar para los primeros dias de marzo

Para organizar la rutina familiar y académica, es indispensable tener en cuenta cómo impactarán las medidas de fuerza anunciadas para la primera semana de marzo. La adhesión a los paros variará según cada institución y su representatividad gremial, pero el esquema general de protestas en la Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional se estructura de la siguiente manera:

Lunes 2 de marzo: Primer día de paro nacional de CTERA afectando escuelas públicas de PBA. Inicio simultáneo del paro universitario de 48 horas (CONADU) .

Primer día de afectando escuelas públicas de PBA. Inicio simultáneo del . Martes 3 de marzo: Continuidad de la huelga en el nivel inicial, primario y secundario. Segunda jornada de cese de actividades en universidades nacionales con marcha al Congreso .

Continuidad de la huelga en el nivel inicial, primario y secundario. Segunda jornada de cese de actividades en . Miércoles 4 de marzo: Retorno paulatino a las aulas en las escuelas bonaerenses, sujeto a lo que definan las nuevas asambleas del Frente de Unidad Docente .

Retorno paulatino a las aulas en las escuelas bonaerenses, sujeto a lo que definan las nuevas . Jueves 5 de marzo en adelante: Posibles asambleas en el ámbito universitario para definir la continuidad del plan de lucha en caso de no recibir una convocatoria oficial por parte de las autoridades competentes.

El ciclo lectivo 2026 inicia así bajo un clima de máxima alerta, donde la defensa de la educación pública, el salario docente y el bolsillo de las familias convergen en un conflicto urgente que requerirá de negociaciones ágiles para evitar que los estudiantes sigan perdiendo valiosos días de aprendizaje.