Chau Programa Hogar: ¿Cómo inscribirse al nuevo subsidio para garrafas y quiénes dejan de cobrarlo?

El Gobierno Nacional oficializó el cierre definitivo del histórico Programa Hogar y su reemplazo por el flamante Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Esta medida, que entró en vigencia plena este lunes 2 de febrero de 2026, cambia drásticamente la forma en que el Estado asiste a las familias que no tienen acceso a la red de gas natural y dependen de la garrafa para cocinar y calefaccionarse.

A diferencia del esquema anterior, que funcionaba con transferencias automáticas a través de ANSES, el nuevo sistema exige una reinscripción obligatoria para todos los beneficiarios. Quienes no realicen el trámite digital perderán la asistencia de forma progresiva durante el primer semestre del año.

Del Programa Hogar al SEF: qué cambia en la práctica

La principal modificación radica en la focalización. El Gobierno eliminó la segmentación por niveles de ingresos (N1, N2 y N3) para unificar a todos los beneficiarios en una única categoría de “Hogares Subsidiados”.

Metodología de pago: El subsidio dejará de ser una suma fija depositada en la cuenta bancaria para transformarse en un descuento directo o reintegro focalizado sobre el precio de la garrafa de 10 kilos.

El subsidio dejará de ser una suma fija depositada en la cuenta bancaria para transformarse en un o reintegro focalizado sobre el precio de la garrafa de 10 kilos. Esquema estacional: El beneficio será más fuerte en invierno. Durante los meses de frío, el Estado cubrirá hasta el 100% del valor de una garrafa por mes , mientras que el resto del año el subsidio se reducirá al 50% del costo comercial.

El beneficio será más fuerte en invierno. Durante los meses de frío, el Estado cubrirá hasta el , mientras que el resto del año el subsidio se reducirá al 50% del costo comercial. Plazo de migración: Existe una ventana de seis meses (hasta junio de 2026) para completar la transición. Durante este tiempo, ANSES mantendrá los pagos residuales para quienes ya estaban en el Programa Hogar, pero solo si inician la carga de datos en el nuevo registro.

Quiénes pueden solicitar el nuevo subsidio

El acceso al SEF está estrictamente vinculado a la situación patrimonial y de ingresos del grupo familiar. Los requisitos para este mes de febrero son:

Ingresos familiares: El total de los miembros del hogar no debe superar las 3 Canastas Básicas Totales (CBT) . Con los valores actuales, este techo se ubica por encima de los $3.700.000 .

El total de los miembros del hogar no debe superar las . Con los valores actuales, este techo se ubica por encima de los . Criterios de exclusión: Quedarán fuera del beneficio quienes posean un vehículo con menos de 3 años de antigüedad, tres o más inmuebles, embarcaciones o aeronaves.

Quedarán fuera del beneficio quienes posean un vehículo con menos de 3 años de antigüedad, tres o más inmuebles, embarcaciones o aeronaves. Situaciones especiales: Se priorizará a hogares que cuenten con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), veteranos de guerra con pensión vitalicia o familias con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP.

Paso a paso: Cómo anotarse para no perder el beneficio

La inscripción ya no se realiza de forma presencial ni automática. El trámite es 100% digital y personal, y debe hacerse a través del nuevo portal unificado de subsidios.

Reunir la documentación: Necesitarás el número de CUIL de todos los integrantes del hogar mayores de 18 años, el DNI físico del titular y una dirección de correo electrónico activa.

Necesitarás el número de CUIL de todos los integrantes del hogar mayores de 18 años, el DNI físico del titular y una dirección de correo electrónico activa. Ingresar a la web: El sitio oficial es www.argentina.gob.ar/subsidios. Allí deberás seleccionar la opción correspondiente a “Gas Envasado / Garrafas”.

El sitio oficial es www.argentina.gob.ar/subsidios. Allí deberás seleccionar la opción correspondiente a “Gas Envasado / Garrafas”. Completar la Declaración Jurada: El sistema solicitará datos sobre los ingresos mensuales y las condiciones de la vivienda. Es fundamental revisar que la dirección coincida con la del DNI para evitar rechazos por inconsistencia de datos.

El sistema solicitará datos sobre los ingresos mensuales y las condiciones de la vivienda. Es fundamental revisar que la dirección coincida con la del DNI para evitar rechazos por inconsistencia de datos. Guardar el código: Al finalizar, el sistema otorgará un código de confirmación. Este número es el único comprobante para realizar reclamos o consultar el estado del trámite en la app Mi Argentina.

El impacto en los precios de la garrafa

Con la desregulación del mercado, el precio de la garrafa de 10 kilos ha mostrado una gran dispersión según la zona del país. En este contexto, el Gobierno busca que el nuevo subsidio actúe como un tope real al gasto de las familias más vulnerables.

Es importante destacar que el beneficio está diseñado para cubrir el consumo base. Cualquier excedente o la compra de garrafas de mayor litraje (15 o 45 kg) no contará con la bonificación estatal y deberá pagarse a precio de mercado pleno.