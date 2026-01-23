El verano 2026 en la Costa Atlántica ha quedado marcado por una serie de accidentes graves y situaciones de imprudencia que reactivaron un debate histórico: ¿deben convivir los vehículos motorizados con los veraneantes en la arena? En las últimas horas, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires comenzó a tratar un proyecto de ley que propone la prohibición total de la circulación de camionetas, cuatriciclos, motos y UTV en todas las playas del litoral bonaerense.

Esta iniciativa surge tras episodios críticos en zonas como La Frontera, en Pinamar, y Villa Gesell, donde los siniestros viales en los médanos han dejado heridos de gravedad, reavivando el reclamo por una normativa unificada que termine con el “vacío legal” que hoy delega los controles exclusivamente a los municipios.

Qué dice el proyecto de ley y a qué vehículos afecta

La propuesta, impulsada en el Senado provincial por los legisladores Sergio Vargas y Carlos Kikuchi, establece una restricción general para el tránsito motorizado en playas, dunas y zonas costeras. Los puntos centrales del proyecto incluyen:

Vehículos alcanzados: La prohibición es para todo rodado motorizado, incluyendo camionetas 4×4, cuatriciclos, motocicletas de arena y los cada vez más populares UTV (Utility Task Vehicles).

Excepciones estrictas: Solo quedarían autorizados los vehículos de seguridad, rescate, emergencias médicas, mantenimiento urbano y aquellos destinados a actividades científicas o ambientales debidamente acreditadas.

Unificación de criterios: El objetivo es que no existan reglas diferentes entre Pinamar, Necochea o Villa Gesell, creando un marco provincial que los municipios deban aplicar de forma obligatoria.

Seguridad y medio ambiente: los pilares del reclamo

Los fundamentos del proyecto se basan en dos problemáticas que han llegado a un punto crítico esta temporada. Por un lado, la seguridad ciudadana: la convivencia entre niños que juegan en la orilla y vehículos de gran porte que circulan a altas velocidades se ha vuelto “insostenible” según los autores de la norma. Los recientes choques en zonas de médanos vivos han demostrado que los controles municipales actuales suelen ser desbordados por la masividad de turistas.

Por otro lado, el impacto ambiental es irreversible. El tránsito constante compacta la arena, destruye la flora que fija los médanos y acelera la erosión costera. Las dunas funcionan como una barrera natural contra las sudestadas; al dañarlas, las ciudades costeras quedan más expuestas al avance del mar.

La respuesta de los municipios: multas millonarias en Pinamar

Mientras el debate avanza en La Plata, algunos municipios han decidido tomar medidas drásticas por decreto. El intendente de Pinamar oficializó recientemente el Decreto 0104/2026, que endurece las sanciones de manera histórica.

En las zonas prohibidas de Pinamar, como el sector norte de La Frontera que no esté específicamente delimitado para el deporte motor, las multas por circular indebidamente pueden alcanzar los 25.000 módulos, lo que representa cifras millonarias para el infractor. Además, el municipio ha comenzado a implementar una medida inédita: cobrar a los responsables de accidentes el costo total de la atención médica y los operativos de rescate realizados por el sistema público de salud.

Qué deben saber los turistas que viajan este fin de semana

Si tenés planeado viajar a la costa con un vehículo todoterreno o cuatriciclo este mes de enero, es fundamental tener en cuenta lo siguiente:

Zonas habilitadas: Hasta que la ley provincial sea sancionada, cada municipio mantiene sus corredores seguros. Es obligatorio circular solo por los sectores señalizados y respetando la velocidad máxima (generalmente 20 km/h en zonas permitidas).

Documentación obligatoria: Se están intensificando los operativos de control. Se exige licencia de conducir habilitante para la categoría, seguro vigente, casco y el certificado de propiedad o cédula del vehículo.

Prohibición nocturna: En la mayoría de las localidades, la circulación en la arena está estrictamente prohibida después de la caída del sol, momento en el que el riesgo de accidentes aumenta por la falta de visibilidad.

El tratamiento de este proyecto de ley continuará durante las sesiones extraordinarias de este verano. De aprobarse, el paisaje de las vacaciones en Argentina cambiará para siempre, priorizando el silencio y la seguridad del peatón sobre la cultura de los “fierros” en la playa.