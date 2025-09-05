ChangoMás lanza descuentos del 20% con Cuenta DNI en septiembre ¿Qué días?

ChangoMás ha lanzado una promoción especial para los usuarios de la aplicación Cuenta DNI del Banco Provincia (BAPRO), ofreciendo un 20% de descuento en compras presenciales durante septiembre. Esta oferta será válida tres días a la semana.

Detalles Clave de la Promoción

El descuento se aplicará automáticamente en el momento de la compra, lo que significa que los clientes no tendrán que esperar períodos prolongados para ver el reintegro en sus cuentas. Entre los puntos más destacados de esta iniciativa:

No existe un límite máximo de reintegro, lo que permite mayores ahorros.

El beneficio es exclusivo para compras en ChangoMás , excluyendo pagos mediante código QR de Mercado Pago y otras billeteras digitales.

, excluyendo pagos mediante código QR de Mercado Pago y otras billeteras digitales. Los usuarios con deudas en el BAPRO no podrán acceder a esta promoción.

Para aprovechar la oferta, las compras deben realizarse los días jueves, viernes y sábados, todos con la aplicación Cuenta DNI.

Otras Promociones de Cuenta DNI para Septiembre

El Banco Provincia ha anunciado que, además de la promoción de ChangoMás, la Cuenta DNI ofrece diversas ofertas durante septiembre. Algunas de las más relevantes incluyen:

30% de descuento en locales gastronómicos el 6 y 7 de septiembre, con un tope de $8.000 por persona.

en locales gastronómicos el 6 y 7 de septiembre, con un tope de por persona. 35% de descuento en carnicerías, pollajerías y pescaderías los sábados 6 y 20 de septiembre, con un límite de $6.000 por día.

en carnicerías, pollajerías y pescaderías los sábados 6 y 20 de septiembre, con un límite de por día. 20% de descuento en comercios de cercanía los viernes, limitado a $4.000 semanales.

en comercios de cercanía los viernes, limitado a semanales. 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses a lo largo de toda la semana, con un tope de $6.000 semanales.

Estas iniciativas están diseñadas para fomentar el consumo en la provincia y beneficiar a los usuarios de la aplicación Cuenta DNI.

Potenciando el Consumo Local en Provincia de Buenos Aires

La estrategia de ChangoMás y el Banco Provincia busca no solo incentivar el uso de la tecnología digital, sino también apoyar a los comercios locales en su recuperación post-pandemia. Con una amplia gama de descuentos disponibles, se espera una mayor afluencia de clientes en los locales de ChangoMás y comercios asociados.

Las campañas promocionales, que continuarán durante septiembre, se alinean con el objetivo del BAPRO de aumentar la actividad económica y de acompañar a sus clientes en momentos de adquirir productos de primera necesidad.