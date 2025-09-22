Celulares con más de 40% de descuento en Mercado Libre: seis modelos en oferta

En un contexto donde el precio de los smartphones suele subir de manera constante, surgen oportunidades que permiten acceder a equipos de calidad con un ahorro importante. En las tiendas oficiales de Mercado Libre aparecen ocho modelos de celulares con descuentos superiores al 40%, que se adaptan a distintos perfiles de usuarios, desde quienes buscan un dispositivo básico hasta los que necesitan potencia para juegos o fotografía.

Infinix Note 40 5g

Precio de lista: $999.999

Precio con 53% de descuento: $469.999

Tienda oficial: AlClick

Características principales:

Pantalla AMOLED de 6.78″ con refresco de 120 Hz

Procesador MediaTek Dimensity 7020 Octa-Core

Memoria RAM de 8 GB y almacenamiento de 256 GB

Cámara trasera de 108 MPX y frontal de 32 MPX

Batería de 5.000 mAh con carga rápida e inalámbrica

Perfil de usuario: ideal para quienes buscan potencia multimedia y fotografía a un precio más accesible que un gama alta tradicional.

iPhone 13

Precio de lista: $2.399.999

Precio con 47% de descuento: $1.271.999

Tienda oficial: MacStation

Características principales:

Pantalla OLED de 6.1″

Procesador Apple A15 Bionic

Memoria RAM de 4 GB y almacenamiento de 128 GB

Cámaras de 12 MPX (trasera y frontal)

Resistencia al agua y polvo IP68

Perfil de usuario: pensado para quienes prefieren iOS y el ecosistema Apple, con soporte de software a largo plazo y un rendimiento premium.

Motorola Edge 50 Fusion 5g

Precio de lista: $999.999

Precio con 40% de descuento: $599.999

Tienda oficial: Slow Fire

Características principales:

Pantalla de 6.67″

Memoria RAM de 8 GB y almacenamiento de 256 GB

Cámara trasera de 50 MPX

Certificación IP68 (resistencia al agua y polvo)

Perfil de usuario: recomendado para usuarios avanzados que buscan alto rendimiento, conectividad 5G y fotografía de calidad.

Realme Note 60

Precio de lista: $349.999

Precio con 48% de descuento: $179.999

Tienda oficial: ProntoTec

Características principales:

Pantalla de 6.74″ con 90 Hz

Procesador Unisoc Tiger T612

Memoria RAM de 4 GB y almacenamiento de 128 GB (ampliable hasta 2 TB)

Cámara trasera de 32 MPX y frontal de 5 MPX

Batería de 5.000 mAh

Perfil de usuario: opción para quienes buscan equilibrio entre precio y autonomía, con buen espacio para apps y redes sociales.

Xiaomi Redmi Note 11

Precio de lista: $803.529

Precio con 56% de descuento: $349.999

Tienda oficial: Tecnofast

Características principales:

Pantalla AMOLED de 6.43″

Procesador Snapdragon 680

Memoria RAM de 4 GB y almacenamiento de 128 GB

Cámara trasera de 50 MPX y frontal de 13 MPX

Batería de 5.000 mAh

Perfil de usuario: orientado a quienes necesitan rendimiento sólido y buena experiencia multimedia sin gastar demasiado.

ZTE Blade A35

Precio de lista: $193.899

Precio con 43% de descuento: $109.999

Tienda oficial: Baires IT

Características principales:

Pantalla de 6.75″

Memoria RAM de 2 GB y almacenamiento de 64 GB

Cámara trasera de 8 MPX y frontal de 5 MPX

Desbloqueo con huella, iris y reconocimiento facial

Perfil de usuario: pensado para quienes requieren un celular básico para llamadas, mensajería y navegación sencilla.

Comparativa de celulares en oferta