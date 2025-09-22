Celulares con más de 40% de descuento en Mercado Libre: seis modelos en oferta

Denisse Helman
contactar-con-mercado-libre-argentina

En un contexto donde el precio de los smartphones suele subir de manera constante, surgen oportunidades que permiten acceder a equipos de calidad con un ahorro importante. En las tiendas oficiales de Mercado Libre aparecen ocho modelos de celulares con descuentos superiores al 40%, que se adaptan a distintos perfiles de usuarios, desde quienes buscan un dispositivo básico hasta los que necesitan potencia para juegos o fotografía.

Infinix Note 40 5g

Precio de lista: $999.999
Precio con 53% de descuento: $469.999
Tienda oficial: AlClick

Mirá también:

Características principales:

  • Pantalla AMOLED de 6.78″ con refresco de 120 Hz
  • Procesador MediaTek Dimensity 7020 Octa-Core
  • Memoria RAM de 8 GB y almacenamiento de 256 GB
  • Cámara trasera de 108 MPX y frontal de 32 MPX
  • Batería de 5.000 mAh con carga rápida e inalámbrica

Perfil de usuario: ideal para quienes buscan potencia multimedia y fotografía a un precio más accesible que un gama alta tradicional.

iPhone 13

Precio de lista: $2.399.999
Precio con 47% de descuento: $1.271.999
Tienda oficial: MacStation

Características principales:

  • Pantalla OLED de 6.1″
  • Procesador Apple A15 Bionic
  • Memoria RAM de 4 GB y almacenamiento de 128 GB
  • Cámaras de 12 MPX (trasera y frontal)
  • Resistencia al agua y polvo IP68

Perfil de usuario: pensado para quienes prefieren iOS y el ecosistema Apple, con soporte de software a largo plazo y un rendimiento premium.

Motorola Edge 50 Fusion 5g

Precio de lista: $999.999
Precio con 40% de descuento: $599.999
Tienda oficial: Slow Fire

Características principales:

  • Pantalla de 6.67″
  • Memoria RAM de 8 GB y almacenamiento de 256 GB
  • Cámara trasera de 50 MPX
  • Certificación IP68 (resistencia al agua y polvo)

Perfil de usuario: recomendado para usuarios avanzados que buscan alto rendimiento, conectividad 5G y fotografía de calidad.

Realme Note 60

Precio de lista: $349.999
Precio con 48% de descuento: $179.999
Tienda oficial: ProntoTec

Características principales:

  • Pantalla de 6.74″ con 90 Hz
  • Procesador Unisoc Tiger T612
  • Memoria RAM de 4 GB y almacenamiento de 128 GB (ampliable hasta 2 TB)
  • Cámara trasera de 32 MPX y frontal de 5 MPX
  • Batería de 5.000 mAh

Perfil de usuario: opción para quienes buscan equilibrio entre precio y autonomía, con buen espacio para apps y redes sociales.

Xiaomi Redmi Note 11

Precio de lista: $803.529
Precio con 56% de descuento: $349.999
Tienda oficial: Tecnofast

Características principales:

  • Pantalla AMOLED de 6.43″
  • Procesador Snapdragon 680
  • Memoria RAM de 4 GB y almacenamiento de 128 GB
  • Cámara trasera de 50 MPX y frontal de 13 MPX
  • Batería de 5.000 mAh

Perfil de usuario: orientado a quienes necesitan rendimiento sólido y buena experiencia multimedia sin gastar demasiado.

ZTE Blade A35

Precio de lista: $193.899
Precio con 43% de descuento: $109.999
Tienda oficial: Baires IT

Características principales:

  • Pantalla de 6.75″
  • Memoria RAM de 2 GB y almacenamiento de 64 GB
  • Cámara trasera de 8 MPX y frontal de 5 MPX
  • Desbloqueo con huella, iris y reconocimiento facial

Perfil de usuario: pensado para quienes requieren un celular básico para llamadas, mensajería y navegación sencilla.

Comparativa de celulares en oferta

  • Mejor relación calidad-precio: Realme Note 60
  • Mejor para fotografía: Infinix Note 40 y Motorola Edge 50 Fusion
  • Mejor rendimiento: Motorola Edge 50 Fusion e iPhone 13
  • Mejor batería: Infinix Note 40 y Realme Note 60
  • Más económico: ZTE Blade A35
Más leídas