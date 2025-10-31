Caso Fernando Báez Sosa: uno de los rugbiers intentó quitarse la vida y fue aislado en prisión

El abogado Fernando Burlando, quien representó a la familia de Fernando Báez Sosa, confirmó que dos de los ocho condenados por el brutal asesinato ocurrido en Villa Gesell se encuentran actualmente aislados en prisión por distintos motivos.

Durante una entrevista en el programa DDM (América TV), Burlando explicó que Luciano Pertossi fue puesto en aislamiento en la cárcel de Melchor Romero luego de haber intentado quitarse la vida, mientras que Máximo Thomsen fue separado del resto de los internos tras protagonizar un altercado con otro preso.

“Dos de los detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa, Luciano Pertossi y Máximo Thomsen, están aislados por distintas razones”, detalló Burlando, quien además reiteró su reclamo de “prisión perpetua para todos” los involucrados en el crimen.

Cabe recordar que Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua como coautores del homicidio doblemente agravado de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

Por su parte, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años de prisión al ser considerados partícipes secundarios del crimen.

El caso, que conmovió al país, vuelve a ocupar la atención pública con el inminente estreno del documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”, que llegará a Netflix el 13 de noviembre y promete incluir testimonios inéditos y nuevos detalles sobre la investigación.

