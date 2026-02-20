El sorpresivo giro de Carrefour en Argentina: la decisión final sobre su venta y los cambios para 2026

Tras meses de intensa especulación y negociaciones que mantuvieron en vilo al sector supermercadista, Carrefour tomó una decisión contundente sobre su futuro en Argentina. La cadena francesa, que cuenta con una fuerte presencia en la Provincia de Buenos Aires, suspendió oficialmente su proceso de venta y anunció una estrategia que impactará directamente en el consumo diario.

Si sos cliente habitual o te preocupaba el futuro de los trabajadores de tu sucursal más cercana, esta noticia cambia por completo el panorama comercial. Lejos de abandonar el país, la empresa confirmó un ambicioso plan de expansión que traerá nuevas aperturas y puestos de trabajo a nivel local.

¿Por qué Carrefour frenó su venta en Argentina?

El anuncio oficial fue realizado este 19 de febrero de 2026 en París por Alexandre Bompard, CEO global de la compañía. Durante la presentación del plan estratégico 2030, el directivo explicó que las ofertas recibidas no lograron convencer al directorio, ya que no reflejaban el verdadero potencial de creación de valor que tiene la filial argentina.

A pesar del interés de pesos pesados como el Grupo De Narváez (GDN) y el fondo L. Catterton, la operación por las más de 700 sucursales fue considerada insuficiente. De este modo, Argentina pasó a integrar la categoría de “Otros países” (junto a Bélgica y Polonia), donde la prioridad será mejorar el rendimiento operativo y eficientizar los recursos existentes.

Aunque desde la cúpula directiva advierten que “no hay puertas cerradas” para el futuro, la revisión del negocio está terminada. Esto significa que se cancela la desinversión a corto plazo, devolviendo la tranquilidad a miles de proveedores y pymes bonaerenses que dependen de su cadena de comercialización.

El nuevo plan 2026: Aperturas, tecnología y más empleo

Apenas horas después del anuncio internacional, David Collas, director general de Carrefour Argentina, comunicó las directrices del nuevo plan local 2026-2028. Ante el desafío del consumo interno, la firma redobla la apuesta con una inyección de inversión focalizada.

La estrategia busca consolidar a la marca como el supermercado líder del país. Para los usuarios, esto se traducirá en una mejora de la experiencia de compra, integrando el ecosistema físico con nuevos y renovados servicios financieros.

Los principales objetivos anunciados para este año incluyen:

Apertura de nuevos locales: Se inaugurarán 2 grandes sucursales formato Maxi y 40 tiendas Express, modelos altamente demandados en los centros urbanos y el conurbano bonaerense .

Se inaugurarán 2 grandes sucursales formato Maxi y 40 tiendas Express, modelos . Generación de empleo: Las nuevas aperturas crearán de forma directa más de 400 nuevos puestos de trabajo en el país.

Las nuevas aperturas crearán de forma directa en el país. Innovación digital: Se realizará un relanzamiento total de la aplicación móvil para garantizar una experiencia de usuario más ágil, simple y personalizada .

Se realizará un relanzamiento total de la aplicación móvil para garantizar . Servicios financieros: Habrá un fuerte impulso a la Cuenta Digital y al Banco de Carrefour, apuntando a ampliar el volumen de operaciones con tarjeta de débito.

Datos clave de la operación en el país

Para dimensionar el peso de esta decisión en la economía nacional, es fundamental repasar la estructura actual de la cadena. La siguiente tabla detalla los números que sostienen el liderazgo de la empresa en el mercado argentino:

Indicador Estratégico Cifras Actualizadas (Feb 2026) Total de sucursales Más de 700 locales a nivel nacional Empleados directos Más de 17.000 trabajadores activos Nuevas aperturas proyectadas 2 sucursales Maxi y 40 tiendas Express Puestos de trabajo a crear Más de 400 nuevos empleos directos

Qué significa esto para el consumidor bonaerense

La Provincia de Buenos Aires concentra el mayor volumen de operaciones comerciales de la marca. La continuidad de Carrefour asegura la fuerte competencia de precios en un contexto económico donde los formatos mayoristas (Maxi) son vitales para el ahorro de las familias.

Al mantener su extensa red de más de 110 municipios bonaerenses cubiertos, la empresa garantiza el acceso a productos de consumo masivo a precios verdaderamente competitivos. Aprovechá para revisar las promociones vigentes en la app, ya que el relanzamiento digital traerá aparejados nuevos beneficios y reintegros exclusivos.

La fallida venta de la filial terminó convirtiéndose en una noticia positiva e inesperada para la economía real. Con inversiones confirmadas y una agresiva estrategia orientada al usuario, la cadena francesa demuestra que sigue dispuesta a liderar las góndolas argentinas.