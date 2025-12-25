Carolina Píparo renunció a su banca en Diputados y se suma a la estructura del Gobierno Nacional

Los movimientos dentro del oficialismo continúan reordenando el escenario político y de gestión. En las últimas horas, una decisión personal aceleró cambios tanto en el Congreso como en la estructura del Gobierno nacional, en medio de versiones que ya circulaban desde hacía semanas.

Carolina Píparo renunció a su banca en Diputados

La diputada Carolina Píparo presentó su renuncia a la Cámara de Diputados antes de finalizar su mandato, que estaba previsto hasta el 10 de diciembre. La decisión respondió a la necesidad de evitar incompatibilidades entre su tarea legislativa y el nuevo rol que asumirá dentro del Gobierno nacional.

Desde su entorno señalaron que la salida del Congreso se dio en buenos términos y de manera consensuada, con el objetivo de facilitar su incorporación a la gestión sin superposiciones formales.

El nuevo rol de Píparo dentro del Gobierno

Si bien oficialmente no se detallaron todos los alcances de la designación, distintas versiones indicaban desde hace tiempo que Píparo podría asumir un cargo de relevancia en una entidad bancaria del Estado. La confirmación de su salida del Congreso reforzó esas especulaciones.

Se trata de un puesto jerárquico dentro de la estructura gubernamental.

dentro de la estructura gubernamental. La función implica un rol ejecutivo , incompatible con el ejercicio legislativo.

, incompatible con el ejercicio legislativo. Su incorporación se da en el marco del reordenamiento del equipo de gestión del Gobierno.

Con este paso, la dirigente pasa a integrar formalmente el esquema administrativo del Poder Ejecutivo.

Trayectoria política y vínculo con La Libertad Avanza

Píparo fue electa diputada nacional en 2021 por La Libertad Avanza y tuvo un rol activo durante el primer tramo del gobierno de Javier Milei. Su figura ganó visibilidad tanto por su participación parlamentaria como por su posicionamiento dentro del espacio oficialista.

En los últimos meses, había mostrado un reacercamiento político al núcleo del Gobierno, luego de mantener reuniones con Karina Milei, lo que reforzó su alineamiento con la conducción del oficialismo.

Integró el bloque libertario desde el inicio del mandato.

Acompañó iniciativas clave durante el primer año de gestión.

Retomó protagonismo político tras encuentros con referentes del Ejecutivo.

Reemplazo en la Cámara de Diputados

Con la renuncia formalizada, se activa el mecanismo previsto para cubrir la banca vacante en la Cámara baja. El reemplazo se definirá de acuerdo con el orden de la lista correspondiente a la elección legislativa de 2021.

La salida de Píparo implica un cambio en la conformación del bloque y marca un nuevo movimiento de dirigentes que pasan del ámbito legislativo a funciones directas dentro del Gobierno nacional.