Cambios en la AUH y AUE de ANSES: Todo lo que tenés que saber para cobrar más

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un cambio significativo en el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). A partir de ahora, se liquidará el 20% que se retenía anteriormente de forma mensual, siempre y cuando se cumplan las condiciones requeridas.

Nuevas condiciones para el pago de la AUH

Con el nuevo esquema, la ANSES dejará de retener el 20% de la AUH, y abonará el 100% de la asignación mensualmente. Este cambio se aplicará si el Estado puede verificar automáticamente el cumplimiento de los requisitos.

Anteriormente, el organismo pagaba el 80% de la AUH mensualmente y retenía el 20% restante, que se cobraba anualmente tras la presentación de la Libreta AUH.

La verificación ahora no dependerá solo de la libreta, sino que se realizará a partir de la información que proveen otros organismos, principalmente el Ministerio de Salud.

Controles sanitarios y educativos

Según la normativa, los pagos se completarán una vez que se acredite la información sobre:

Controles sanitarios

Esquema de vacunación

Escolaridad (cuando corresponda)

Si la información no está disponible, el titular podrá presentar la documentación necesaria ante la ANSES para definir cómo proceder con el pago.

Cambios en la Asignación por Embarazo

La Resolución 1170/2025 también aplica a la AUE. El 20% acumulado se liquidará al acreditar:

El nacimiento (partida o certificado)

La defunción

La interrupción del embarazo mediante certificación médica

Además, se deberán cumplir los controles médicos de seguimiento del embarazo, que pueden acreditarse a través de registros nacionales o con la documentación presentada por la beneficiaria.

Plazo para acreditar el derecho al 20%

Es importante destacar que el derecho al cobro del 20% caduca si no se acredita el hecho dentro de los 12 meses posteriores al nacimiento, la defunción o la interrupción del embarazo.

Esta medida busca simplificar el acceso a las prestaciones y reducir trámites, fortaleciendo así el sistema de protección social y mejorando la vinculación entre políticas sanitarias y de ingresos.