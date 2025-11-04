Cambios en el pago de jubilaciones y AUH por feriados: ¿qué fechas tenés que tener en cuenta?

Ana Salgueiro
anses prestacion cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha anunciado modificaciones en el calendario de pagos para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) debido a los feriados de noviembre. Además, se informa que todos los beneficiarios recibirán un aumento del 2,1% en sus haberes.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados?

El nuevo calendario de pagos ha sido ajustado por los feriados del 21 y 24 de noviembre. A continuación, las fechas de cobro:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: lunes 10 de noviembre
  • Documentos terminados en 1: martes 11 de noviembre
  • Documentos terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
  • Documentos terminados en 3: jueves 13 de noviembre
  • Documentos terminados en 4: viernes 14 de noviembre
  • Documentos terminados en 5: lunes 17 de noviembre
  • Documentos terminados en 6: martes 18 de noviembre
  • Documentos terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
  • Documentos terminados en 8: jueves 20 de noviembre
  • Documentos terminados en 9: jueves 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre?

Los jubilados y pensionados recibirán su pago aumentado en 2,1% y un bono extraordinario de $ 70.000. Los montos son los siguientes:

  • Jubilación mínima: $ 403.150,65 ($ 333.150,65 de haber + $ 70.000 de bono)
  • PUAM: $ 336.520,52 ($ 266.520,52 de haber + $ 70.000 de bono)
  • PNC por invalidez o vejez: $ 303.205,46 ($ 233.205,46 de haber + $ 70.000 de bono)
  • PNC madre de siete hijos: $ 403.150,65 ($ 333.150,65 de haber + $ 70.000 de bono)
  • Jubilación máxima: $ 2.241.788,48

¿Cuándo cobra la AUH en noviembre?

Los titulares de la AUH recibirán sus pagos en las siguientes fechas:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
  • DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre
  • DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

¿Cuánto cobra la AUH en noviembre?

Los montos para la AUH son los siguientes:

  • AUH: $ 119.690,95
  • AUH con discapacidad: $ 389.806,76
  • SUAF (primer escalón de ingresos): $ 59.862,25
  • SUAF por hijo con discapacidad: $ 194.910,94
