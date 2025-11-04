Cambios en el pago de jubilaciones y AUH por feriados: ¿qué fechas tenés que tener en cuenta?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha anunciado modificaciones en el calendario de pagos para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) debido a los feriados de noviembre. Además, se informa que todos los beneficiarios recibirán un aumento del 2,1% en sus haberes.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados?

El nuevo calendario de pagos ha sido ajustado por los feriados del 21 y 24 de noviembre. A continuación, las fechas de cobro:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: lunes 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: martes 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: jueves 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: viernes 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: lunes 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: martes 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: jueves 20 de noviembre

Documentos terminados en 9: jueves 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre?

Los jubilados y pensionados recibirán su pago aumentado en 2,1% y un bono extraordinario de $ 70.000. Los montos son los siguientes:

Jubilación mínima : $ 403.150,65 ($ 333.150,65 de haber + $ 70.000 de bono)

: $ ($ 333.150,65 de haber + $ 70.000 de bono) PUAM : $ 336.520,52 ($ 266.520,52 de haber + $ 70.000 de bono)

: $ ($ 266.520,52 de haber + $ 70.000 de bono) PNC por invalidez o vejez : $ 303.205,46 ($ 233.205,46 de haber + $ 70.000 de bono)

: $ ($ 233.205,46 de haber + $ 70.000 de bono) PNC madre de siete hijos : $ 403.150,65 ($ 333.150,65 de haber + $ 70.000 de bono)

: $ ($ 333.150,65 de haber + $ 70.000 de bono) Jubilación máxima: $ 2.241.788,48

¿Cuándo cobra la AUH en noviembre?

Los titulares de la AUH recibirán sus pagos en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

¿Cuánto cobra la AUH en noviembre?

Los montos para la AUH son los siguientes: