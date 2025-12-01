Cambió el horario de atención de los bancos en la Provincia: ¿A qué hora abren y cierran?

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó en las últimas horas un cambio en los horarios de atención de las entidades bancarias durante la temporada estival. La medida, que regirá desde hoy, 1º de diciembre de 2025, se extenderá hasta el 22 de marzo de 2026 en La Plata y en el resto de los municipios de la Provincia de Buenos Aires.

Bancos: el nuevo horario de atención en verano

Según lo dispuesto por el Decreto Nº 2894/2025, el personal bancario trabajará de lunes a viernes de 7:45 a 15:15 horas, mientras que la atención al público será de 8 a 13 horas. Esta medida abarca a todas las entidades bancarias, tanto públicas como privadas, que operan en los distritos que decidan adoptar esta modalidad estival. Sin embargo, debido a la publicación del decreto el fin de semana, los bancos continuarán atendiendo en el horario habitual de 10 a 15 hasta el cambio efectivo.

En temporadas anteriores, específicamente durante 2023-2024 y 2024-2025, se habían implementado horarios similares, los cuales fueron bien recibidos por los usuarios, aunque encontraron resistencia por parte de algunos comerciantes. La modificación busca facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y mejorar la dinámica de la actividad financiera en los meses de calor.

El decreto señala que la decisión responde a pedidos de la Asociación Bancaria y a la experiencia recogida en temporadas pasadas, donde se comprobó que el horario matutino es beneficioso tanto para los trabajadores como para los usuarios. La disposición fue refrendada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires a última hora del sábado.