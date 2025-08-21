¿Cambia la hora en Argentina? El Congreso debatirá esta noche un proyecto para cambiar el huso horario

La Cámara de Diputados de Argentina debatirá en la noche de este miércoles 20 de agosto, un proyecto de ley presentado por el exvicepresidente y diputado Julio Cobos, que propone modificar el huso horario oficial del país, pasando del actual UTC-3 a UTC-4. Esto implicaría retrasar los relojes una hora en todo el territorio nacional, regresando al huso horario histórico utilizado durante gran parte del siglo XX.

La iniciativa busca alinear el horario con la luz solar para optimizar su aprovechamiento, reducir el consumo de energía eléctrica y mejorar la calidad de vida. Cobos destacó un “desfasaje histórico” entre la hora oficial y el huso geográfico correspondiente, afectando sectores como educación, trabajo y agroindustria. Estudios del CONICET sugieren que el cambio podría reducir el consumo eléctrico, por ejemplo, de 104,3 kWh a 59,7 kWh en aulas escolares, al aprovechar mejor la luz matutina.

El proyecto también busca facilitar la coordinación con países del Mercosur, como Brasil, para mejorar logística y transporte, y propone que el Ejecutivo ajuste temporalmente a UTC-3 en verano para flexibilidad estacional. Además, se discutirán alternativas: Gisela Marziotta sugirió un esquema estacional (UTC-4 en invierno, UTC-3 en verano), mientras Oscar Agost Carreño aboga por UTC-4 permanente con ajustes excepcionales.

El debate, que aún no ha comenzado, generó opiniones divididas: se resaltan beneficios como ahorro energético y mejora del ritmo circadiano, pero también preocupaciones por atardeceres más tempranos (alrededor de las 17:30 en invierno), que podrían afectar rutinas sociales. Históricamente, Argentina usó UTC-4 hasta 1969 y aplicó horario de verano hasta 2009, cuando se fijó UTC-3. Si se aprueba, implicará ajustes en horarios laborales y escolares, con un período de adaptación.