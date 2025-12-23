Calor y clima inestable este martes: el pronóstico en la antesala de Nochebuena

Francisco Díaz
Este martes, en plena previa de Nochebuena, todas las miradas en la provincia de Buenos Aires están puestas en el pronóstico del tiempo. Con familias ultimando detalles para la cena navideña, la gran pregunta se repite en cada hogar: ¿se arma la mesa afuera o habrá que pensar en el interior de la casa?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la continuidad de la semana de Navidad estará marcada por altas temperaturas, calor persistente y condiciones climáticas inestables.

Martes: calor y cielo mayormente nublado

La jornada transcurrirá con buen tiempo, aunque con cielo mayormente nublado. El calor será protagonista, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y los 32 grados, generando una típica tarde veraniega en el territorio bonaerense.

Miércoles 24: Nochebuena con posible inestabilidad

Para el miércoles 24 de diciembre, día de Nochebuena, el SMN anticipa un escenario algo inestable.

  • Cielo algo nublado durante la madrugada
  • Parcialmente nublado desde la mañana
  • Probabilidad de lluvias aisladas durante la noche, justo en el horario de la cena

Las temperaturas se moverán entre los 22 y 33 grados, por lo que el calor seguirá siendo intenso hasta entrada la noche.

Jueves 25: Navidad sin lluvias

El jueves de Navidad traerá algo de alivio. El pronóstico indica una jornada sin precipitaciones, con:

  • Cielo mayormente nublado en la madrugada y la mañana
  • Parcialmente nublado por la tarde y la noche

Las marcas térmicas bajarán levemente, ubicándose entre los 20 y 29 grados.

Viernes: vuelve el calor intenso

El cierre de la semana navideña mantendrá condiciones estables, con cielo entre algo y mayormente nublado. La temperatura mínima será de 22 grados, mientras que la máxima podría trepar nuevamente hasta los 32 grados.

