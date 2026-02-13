Calendario de pagos IPS febrero 2026: ¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados?

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires ha oficializado el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de febrero de 2026. Tras los recientes ajustes por movilidad y la confirmación de la continuidad de los refuerzos económicos, los beneficiarios del sistema previsional bonaerense ya tienen las fechas confirmadas para asistir a los cajeros o revisar sus cuentas bancarias.

Este mes es clave para la planificación financiera de las familias, ya que el calendario se ha organizado de manera que todos los pagos se completen antes del inicio del fin de semana largo de Carnaval, garantizando que los adultos mayores cuenten con sus fondos de manera anticipada.

Cronograma de pagos confirmado para febrero 2026

Como es habitual, el IPS divide las fechas de pago en dos jornadas consecutivas, segmentadas según el tipo de beneficio y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Jueves 26 de febrero de 2025:

Jubilados y pensionados con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

Beneficiarios de pensiones sociales no contributivas, independientemente de la terminación de su DNI.

Viernes 27 de febrero de 2025:

Jubilados y pensionados con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Es importante destacar que el plazo máximo para realizar el cobro por ventanilla, para aquellos que aún utilizan esta modalidad, se extiende hasta el 27 de marzo de 2026.

Impacto de la movilidad y el bono extraordinario

Para este período, los haberes incluyen la actualización correspondiente a los acuerdos paritarios y los índices de movilidad vigentes en la provincia. Además, el Gobierno bonaerense ha ratificado el pago del bono de refuerzo para las jubilaciones y pensiones mínimas, así como para las pensiones no contributivas.

Este refuerzo busca compensar el impacto inflacionario del primer bimestre del año y se acredita de forma automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales ante el organismo.

Pensiones sociales y asignaciones familiares

Los beneficiarios de pensiones sociales (que incluyen las no contributivas por invalidez, vejez y a madres de 7 hijos) cobrarán la totalidad de sus montos el primer día del cronograma, es decir, el jueves 26. En la misma fecha se percibirán las asignaciones familiares correspondientes a los hijos y cargas familiares de los jubilados y pensionados del IPS.

Recomendaciones para el cobro y seguridad digital

Ante la proximidad del feriado de Carnaval y el aumento del movimiento en zonas bancarias, el IPS recomienda a sus beneficiarios: