Calendario de pagos de ANSES en octubre: jubilaciones, pensiones, AUH y beneficios

Denisse Helman
ANSES revela el calendario de pagos de septiembre: ¿cuándo cobrarás la actualización?

Con la llegada de un nuevo mes, millones de argentinos esperan las fechas de cobro que organiza la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El calendario de octubre ya fue confirmado e incluye a jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal, Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones

Las jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo se pagarán del 8 al 21 de octubre, mientras que las que lo superen se abonarán entre el 22 y el 28 de octubre.

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Para quienes superen un haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

El pago de la AUH y de la Asignación Familiar por Hijo será entre el 8 y el 21 de octubre.

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

El calendario de la Asignación por Embarazo se desarrollará entre el 9 y el 23 de octubre.

  • DNI terminados en 0: 9 de octubre
  • DNI terminados en 1: 13 de octubre
  • DNI terminados en 2: 14 de octubre
  • DNI terminados en 3: 15 de octubre
  • DNI terminados en 4: 16 de octubre
  • DNI terminados en 5: 17 de octubre
  • DNI terminados en 6: 20 de octubre
  • DNI terminados en 7: 21 de octubre
  • DNI terminados en 8: 22 de octubre
  • DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignaciones por Prenatal y Maternidad

  • Prenatal:
    • DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre
    • DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre
    • DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre
    • DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre
    • DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre
  • Maternidad: todas las terminaciones de DNI del 9 de octubre al 10 de noviembre.

Asignaciones de Pago Único

Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción estarán disponibles para todas las terminaciones de documento entre el 9 de octubre y el 10 de noviembre.

Pensiones No Contributivas

Los pagos de PNC se harán los días 8 y 9 de octubre:

  • DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
  • DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

En cuanto a las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, estarán habilitadas para todas las terminaciones entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo se cobrará entre el 21 y el 27 de octubre, según DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre

Beneficios en supermercados y comercios

Además de los pagos, el Ministerio de Capital Humano recordó que siguen vigentes los descuentos para jubilados y pensionados en supermercados de todo el país:

  • 10% de descuento en Disco, Jumbo, Vea, Coto y La Anónima.
  • En algunos casos, 20% adicional en perfumería y limpieza.
  • Beneficios también en Día, Carrefour y Josimar.

Estos reintegros alcanzan a más de 7 millones de jubilados y pensionados, buscando además impulsar el comercio minorista.

Descuentos exclusivos con bancos

  • Banco Nación: reintegro adicional del 5% en compras con BNA+ MODO y rendimiento diario en cuentas con una TNA del 32%.
  • Banco Galicia: ahorro de hasta 25% y 3 cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas, con topes de $20.000 y $12.000 mensuales. Además, las cuentas remuneradas FIMA ofrecen un rendimiento diario del 33,2%.
