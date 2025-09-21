Calendario de pago de jubilaciones y pensiones del IPS en septiembre 2025 ¿Cuándo se cobra?

Denisse Helman
IPS consulta recibo sueldo haberes

Las fechas de cobro de jubilaciones y pensiones son un dato esperado por miles de bonaerenses cada mes. El Instituto de Previsión Social (IPS) organiza un cronograma que permite ordenar la acreditación de haberes y garantizar que los beneficiarios reciban sus ingresos en tiempo y forma.

Inicio del pago en septiembre

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó que las jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de septiembre se pagarán a partir del lunes 29. Como es habitual, los haberes se acreditarán antes de finalizar el mes, manteniendo el esquema de pagos ya establecido por el organismo.

Cronograma según terminación del DNI

El calendario detallado de acreditaciones dispuesto por el IPS es el siguiente:

  • Lunes 29 de septiembre
    • Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3
    • Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
  • Martes 30 de septiembre
    • Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9

Vencimiento del pago por ventanilla

El organismo previsional recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de octubre de 2025. Esto significa que, en caso de no retirar los haberes en la fecha correspondiente, los beneficiarios tendrán plazo hasta ese día para hacerlo de manera presencial.

