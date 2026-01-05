Calendario ANSES enero 2026: fechas de cobro con aumento del 2,47% para jubilados, AUH y pensiones

El inicio del año suele venir acompañado de expectativas y organización para millones de familias que dependen de las prestaciones sociales. En ese marco, enero vuelve a ser un mes clave para planificar gastos y administrar ingresos, especialmente en un contexto de actualizaciones mensuales atadas a la inflación y con un calendario de pagos que se extiende a lo largo de varias semanas.

Anses confirmó el aumento de enero y el cronograma de pagos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el cronograma oficial de pagos de enero, que incluye un aumento del 2,47% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. El ajuste se calcula en base a la inflación registrada en noviembre y se aplica utilizando porcentajes con dos decimales, lo que determina el valor exacto actualizado de cada prestación.

Este incremento alcanza a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales, que cobrarán según la terminación del DNI, como ocurre habitualmente.

Pensiones no contributivas: fechas de cobro en enero

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se pagan en la segunda semana del mes, de acuerdo con el siguiente esquema:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Quienes cobran jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo perciben sus haberes desde el 9 de enero:

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

En el caso de quienes superan el haber mínimo, los pagos se concentran en la última semana del mes:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

AUH y asignación familiar por hijo: calendario completo

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo se pagan en las mismas fechas que las jubilaciones mínimas:

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Asignación por embarazo: cuándo se cobra en enero

La Asignación por Embarazo (AUE) se acredita a partir del 12 de enero:

DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero

Asignación por prenatal y por maternidad

Para la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad, el calendario es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

Prestación por desempleo: fechas según el plan

La Prestación por Desempleo se paga de manera diferenciada según el plan correspondiente.

Plan 1 :

: DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero

Plan 2 :

: Todas las terminaciones de DNI: del 6 al 12 de enero

Asignaciones de pago único y asignaciones familiares de PNC

Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, adopción y nacimiento se acreditan sin distinción de DNI:

Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero

Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero

En tanto, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan:

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de enero al 12 de febrero

De esta manera, Anses deja definido el esquema completo de pagos para enero, con el aumento ya incorporado y fechas escalonadas que permiten a los beneficiarios organizar mejor sus ingresos durante el primer mes del año.