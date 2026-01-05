Calendario ANSES enero 2026: fechas de cobro con aumento del 2,47% para jubilados, AUH y pensiones

El inicio del año suele venir acompañado de expectativas y organización para millones de familias que dependen de las prestaciones sociales. En ese marco, enero vuelve a ser un mes clave para planificar gastos y administrar ingresos, especialmente en un contexto de actualizaciones mensuales atadas a la inflación y con un calendario de pagos que se extiende a lo largo de varias semanas.
Anses confirmó el aumento de enero y el cronograma de pagos
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el cronograma oficial de pagos de enero, que incluye un aumento del 2,47% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. El ajuste se calcula en base a la inflación registrada en noviembre y se aplica utilizando porcentajes con dos decimales, lo que determina el valor exacto actualizado de cada prestación.
Este incremento alcanza a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales, que cobrarán según la terminación del DNI, como ocurre habitualmente.
Pensiones no contributivas: fechas de cobro en enero
Las Pensiones No Contributivas (PNC) se pagan en la segunda semana del mes, de acuerdo con el siguiente esquema:
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Quienes cobran jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo perciben sus haberes desde el 9 de enero:
- DNI terminados en 0: 9 de enero
- DNI terminados en 1: 12 de enero
- DNI terminados en 2: 13 de enero
- DNI terminados en 3: 14 de enero
- DNI terminados en 4: 15 de enero
- DNI terminados en 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
En el caso de quienes superan el haber mínimo, los pagos se concentran en la última semana del mes:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
AUH y asignación familiar por hijo: calendario completo
La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo se pagan en las mismas fechas que las jubilaciones mínimas:
- DNI terminados en 0: 9 de enero
- DNI terminados en 1: 12 de enero
- DNI terminados en 2: 13 de enero
- DNI terminados en 3: 14 de enero
- DNI terminados en 4: 15 de enero
- DNI terminados en 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
Asignación por embarazo: cuándo se cobra en enero
La Asignación por Embarazo (AUE) se acredita a partir del 12 de enero:
- DNI terminados en 0: 12 de enero
- DNI terminados en 1: 13 de enero
- DNI terminados en 2: 14 de enero
- DNI terminados en 3: 15 de enero
- DNI terminados en 4: 16 de enero
- DNI terminados en 5: 19 de enero
- DNI terminados en 6: 20 de enero
- DNI terminados en 7: 21 de enero
- DNI terminados en 8: 22 de enero
- DNI terminados en 9: 23 de enero
Asignación por prenatal y por maternidad
Para la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad, el calendario es el siguiente:
- DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero
Prestación por desempleo: fechas según el plan
La Prestación por Desempleo se paga de manera diferenciada según el plan correspondiente.
- Plan 1:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero
- Plan 2:
- Todas las terminaciones de DNI: del 6 al 12 de enero
Asignaciones de pago único y asignaciones familiares de PNC
Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, adopción y nacimiento se acreditan sin distinción de DNI:
- Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero
- Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero
En tanto, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan:
- Todas las terminaciones de DNI: del 9 de enero al 12 de febrero
De esta manera, Anses deja definido el esquema completo de pagos para enero, con el aumento ya incorporado y fechas escalonadas que permiten a los beneficiarios organizar mejor sus ingresos durante el primer mes del año.